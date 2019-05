Patricio Borghetti: “Con Rocco, Odalys y yo cerramos la fábrica, ella siempre quiso niño y niña y como el hombre determina el sexo ya me dijo: 'Me puedes pedir lo que quieras'”

Pato Borghetti, ¿Ya tienes tres niños, Santino, Gia y Rocco, tendrán mas hijos?





No, con Rocco cerramos la fábrica, hay que mantenerlos, tener el tiempo para ellos, imposible para mi tener más de tres, así estamos perfectos. Odalys siempre quiso una niña y un niño y me ama porque el hombre determina el sexo, así que tengo crédito ahí, me dijo: "me puedes pedir lo que quieras". Tenemos suerte los dos de encontrar a alguien que habla el mismo idioma, yo he vivido otras relaciones y sé que lo que tenemos no es fácil de encontrar y lo valoro muchísimo.

¿Ya sé que pasaron demasiados años, pero aún te acuerdas por qué te divorciaste de Gretell Váldez?

Porque no tuvimos la claridad para resolver los problemas que se presentan en las parejas y se desgastó.

¿Te arrepientes?

No, no me arrepiento, tengo al mejor hijo del mundo y hoy mi relación con mi mujer, con Odalys es muy sana gracias a lo que aprendí.

¿Con Odalys todavía se besan tú y ella en la boca?

Sí, estamos súper enamorados, tenemos una relación excelente intensa, sexualmente, emocionalmente.

¿Las mujeres embarazadas son muy apasionadas?

A Odalys le pasó lo opuesto, las hormonas le pegaron que se reía de todo, fue mi mejor época de chistes.

¿Cuando le hacías el amor le daba risa también?

Eso normal, no se reía, pero el embarazo le dio muy alegre.

¿No le pega la bella Odalys a Santino cuando se porta mal, como sea esta en la preadolescencia, tiene 11 años?

Jamás, ni yo lo hago, yo pensé que la llegada de sus hermanitos le iba a afectar a Santino con más celos, pero es súper cariñoso y les canta, aunque obviamente es muy absorbente conmigo, ‘papá esto, papá lo otro, papá’; pero siempre fue así y con Gia y Rocco quiere un poco más, quiere que le dedique más tiempo a él, pero con los hermanitos súper bien.” concluyó el Pato Borguetti que es la estrella del show más maravilloso: Myst, producido por María Laura Medina de Salinas la esposa de Ricardo Salinas Priego y es también el conductor de la revista matutina más importante de Azteca Uno, Venga la alegría.