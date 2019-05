El novio de Vanessa Huppenkhoten desde hace dos años se la va a llevar por los aires literalmente





Ricardo Dueñas, “dueño” del corazón de Vannesa Huppenkhoten es egresado de Harvard y metafóricamente trae a la conductora de deportes en las nubes, pero como director general del Grupo Aeroportuario además se la va a llevar por los aires y para el cuerpazo que ella se carga es obligado y se entiende que él le cumpla y se le arrime y un pellizquito a nadie se le niega.

El novio de Huppenkhoten es guapo, brillante, cerebrito, tiene súper puestazo y sueldazo, no le duele nada al igual que a ella tampoco le duele nada, llevan dos años de novios, él tiene 37 años de edad y ella 4 menos que él, en esta relación usando lenguaje deportivo no hay nada fuera de lugar, igual de buen partido es ella que él. ¡La pareja saca chispas!



RODRIGO VIDAL PON UNA CONTRADEMANDA PARA QUE DEJE DE ACOSARTE RODRIGO CEPEDA

¿Acaso no hay leyes que protejan a Rodrigo Vidal para que lo dejen de acosar? Ya salió la prueba de ADN negativa en la que se demuestra que

Rodrigo Cepeda, a quien su mamá le dijo desde que nació hasta que murió cuando él tenía 9 años, que Rodrigo Vidal era su padre, que no es su papá y sigue molestando a Vidal porque ya volvió a impugnar el resultado diciendo que el instituto de Ciencias forenses “manoseó la prueba”, él no acepta el resultado.

Mientras que Rodrigo Vidal lleva 19 años con esa carga, encima diciendo que ni siquiera hubo penetración, pero la abogada del muchacho exige se haga otra prueba de ADN porque si no sale positiva ¿cómo diablos cobra sus honorarios? Y el muchacho quiere a fuerza que su ADN encaje con el de Vidal, mejor que el muchacho le diga: "Me habría encantado tener un padre como tú, ¿por qué no me adoptas?" y deje de torturar a Rodrigo Vidal dejándolo como el villano.

Rodrigo Vidal pon una contrademanda y una restricción contra el muchacho para que no se te acerque y acepte que no eres nada de él. Y que aunque toda la vida te digan que eres la reina Isabel, la realidad en su caso, aunque él no quiera, es otra.

LAURA ZAPATA ATERRORIZADA QUE DEJEN SALIR A SUS SECUESTRADORES

Laura Zapata con toda la razón pide que las autoridades no dejen salir a sus secuestradores, que alegan que tienen que salir libres por mal manejo de pruebas y disque porque armaron mal su proceso… Pobre Laura, si los dejan salir su vida será aterradora, primero destruyeron a su familia de por vida, pero además imagínense la venganza que ejercerán sobre Laura si de verdad los dejan salir de prisión como parece que ocurrirá en estos días.