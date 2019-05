COLUMNA PARA EL ESTO, EL SOL DE MEXICO Y LA PRENSA PARA EL VIERNES 17 MAYO POR SHANIKBERMAN

Don Chente Fernández no dijo que no quiere el hígado de un sicario o de un asesino, sólo repudia los hígados gays y he aquí lo que la comunidad gay está haciendo con sus discos

La mayor preocupación de Don Vicente Fernández quien no dejó títere con cabeza, coqueteó con todas y a ninguna le negó besitos en la boca es ofender a su esposa y faltarle al respeto acostándose con ella con el hígado de un gay porque no dijo que no quiere el hígado de un sicario o de un asesino en un transplante.

¿Acaso no estudió biología o ciencias naturales? Que no le enseñaron que ni que tuviéramos un hígado de la cabeza a los pies, el hígado no está cerca de sus partes nobles y que la homosexualidad no se contagia por el hígado ni por otro órgano, al parecer lo único que si aprendió en la escuela mi Chente es que los toros se comen a las vacas. Lo que la gente se pregunta es:

1¿Por qué después de que se le fueron las patas no pidió disculpas?

La respuesta es que como ya se retiró, ya no tiene que quedar bien con nadie…. Ahora con la única que quiere quedar bien es con su mujer haciéndole el amor como “machito” y cada quien tiene su forma de matar pulgas, un claro ejemplo del diablo haciendo ostias que provocó que la comunidad gay esté bailando el jarabe tapatío encima de sus discos en repudio a su comentario acusándolo de homofóbico y encima retrógrado porque así cumplas 200 años de edad hoy en día, con el celular, todos nos enteramos de aquí a Timbuctú que ese comentario no es gracioso ni chistoso.

QUE LE BAJE CRISTINA A LAS PETICIONES MONETARIAS QUE LE HACE A DANIEL BISOÑO Y QUE ÉL HAGA UN FIDEICOMISO PARA ASEGURARLE UN FUTURO A LA NIÑA Y UN JUEZ LOS OBLIGUE A QUE LA BEBA CONVIVA CON LOS DOS

Dicen que Daniel Bisogno piensa que su esposa, Cristina, no es apta para cuidar a Michelle, hija de ambos por un trastorno emocional que tiene y se le dispara como pasó con su embarazo extrauterino…. La pregunta obligada es: ¿Si no es apta para cuidar a su hija ¿para que tuvo a su hija con alguien trastornada?

Y se dice que a Cristina le estorba su todavía marido Bisoño pues se hartó que visite antros gays pero lo que no le molesta es conservar su nivel de vida económico, comprarse las mismas bolsas de marcas y viajar en los mismos cruceros pagados por Daniel, es decir no quiere es tenerlo a él solo a los lujos que él le da.

Ojalá el juez la obligue a ella a baja sus peticiones de dinero y a él a hacer un fideicomiso a nombre de la niña asegurándole su educación y vida futura y a que los dos convivan por igual con ella puesto que ambos decidieron embarazarse estando al tanto de los “detalles” que ahora les molestan y la Michelleno tiene porque pagar por las irresponsabilidades de los adultos.