“Fui jefe de seguridad (guardaespaldas) cuando tenía 15 años de edad porque he practicado artes marciales toda mi vida: Lisardo

¿Es cierto que a los 15 años eras guardia de seguridad porque eres muy bueno para los golpes? Le pregunté al guapo exmarido de Lisset, Lisardo.

“A los 15 años dije: 'Mamá, no me gusta estudiar' y me dijo 'Ponte a trabajar' y trabajé de camarero, repartiendo sacos de harina en todas las panaderías de Valencia, fui guardia de seguridad, me curtí y me puse a estudiar música, canto, actuación

¿Si fuiste jefe de seguridad es que eres bueno con los puños?

Practico artes marciales de toda la vida, mi mamá me metió a judo cuando tenía 4 años, pero no sé si se me defender porque hace mas de 30 años que no peleo, ni me subo a un ring a o un tatami, tenía 19 años cuando deje de practicar o sea, hace una vida

¿Algún actor te ha tratado de pegar?

No, gracias a Dios no ha sucedido

TODA MI VIDA HE CONVIVIDO ÚNICAMENTE CON MUJERES POR ESO SOY MUY SENSIBLE

¿Le pegarías a una mujer?

No nunca

¿Ni a una hija si se porta muy mal?

Si hace falta una palmadita con la mano, sí, mi mamá a mi me agarraba de las patillas y me levantaba en el aire, mi abuela me tiró una escoba, ahí no era la chancla, era la escoba y sí llegó a usar el cinturón o lo que tuviera a la mano, si hubiera tenido un cenicero, eso era insoportable.

Yo no paraba, era muy juguetón y vivía con mi abuela y mi mamá viajaba, siempre he vivido con mujeres, la imagen paterna que tengo es de mi abuelo, pero murió cuando yo tenía 10 años y sólo viví con mujeres y tengo dos hijas, es muy fuerte, algo tengo que aprender del lado femenino por supuesto. También por eso soy muy sensible, creo que sin sensibilidad no se puede ser artista ni cantante.

¿Cuando tu hija Fanny se case le vas a poner ultimátum a su pareja para que no le ponga la mano encima?

No, mi hija tiene la facultad para saber con quién esta y con quien no, nunca lo haré por ella, es muy consciente y es un encanto, no creo que nadie le quiera poner la mano encima, eso nunca va a pasar.

¿Le prohibirías a las madres de tus hijas convivir con ellas como hacen muchas madres?

Yo nunca les prohibiría ver a sus hijas, las dos madres de mis hijas son afortunadamente extraordinarias.

¿Sigue cantando ópera tu mami?

No, ahora sólo cocina, me hace platillos españoles maravillosos pero ya no se dedica a cantar.

Lisardo Guarinos llegó a México en el 2002 para hacer Los miserables como Jean Valjean, después hizo Víctor,Victoria con Daniela Romo donde se enamoró de Lisset, después La Novicia Rebelde, Anita la Huerfanita y ahora está en Cleopatra metió la pata .