Alejandra Guzmán, con tanto hombre caminando por ahí, y tu reciclando los novios de tu hija Frida Sofía

Alejandra Guzmán creyó que su hija Frida Sofía iba a andar muy compartida con sus exnovios, pero no es agradable que tu mamá te raye tus cuadernos, aunque en la familia Pinal son muy recicladoras.

No es lindo que tu mamá te pedalee tu bicicleta, a menos que fuera el único hombre en el mundo, ok, que lo reciclen, pero tanta cosa por ahí caminando, no hay excusa para agarrar un novio para toda la comunidad… ¿Pero con que autoridad moral Alejandra le va a poner límites a Frida Sofía o enseñarle prudencia y un poquito de sentido común?

ME CANSO GANSO QUE JUAN GABRIEL NO RESUCITARÁ

En el mundo inverosímil del revés en el que vivimos, esperamos que AMLO le dé cita a Juan Gabriel para que reaparezca, salga del agujero donde estaba y nos cuente: "Me estaba haciendo la lipo".

Todo mundo está esperando que resucite el cantautor, pero la resurrección de Juanga no puede ocurrir sin la anuencia de AMLO y aunque “me canso ganso”, esa “gansada” no se la va a echar nuestro Presidente, ni sacará su varita mágica para resucitarlo.

EL AÑO DE SECUESTRO DE CYNTHIA KLITBO

Cada quien su silencio, pero la boca es para hablar, apenas ahora Cynthia Klitbo dice que su primer marido, Jorge Antolín, la tenía secuestrada y encerrada bajo llave durante un año que ni permitía visitas.

Cynthia abrió la boca demasiado tarde, porque lo normal antes y ahora no es que te encierren, ni barran contigo el piso y te quedes callada, aunque la moda ahora es que a 20 años de ser vejada levantas actas, pero tus derechos no son moda, tu bienestar y tu salud no son moda y no te puedes dejar, agarras un garrote, le pegas, te escapas como hicieron mujeres que fueron a albergues de mujeres maltratadas, ¡puedes ser ignorante, pero no bruta!

No hay pretexto aunque existan sicópatas, malvados y locos por todos lados, nuestro instinto de conservación sabe: "Mi cuerpo y mi libertad son míos".

NO SOY COQUETA, NO AGUANTO LAS DESVELADAS Y NO ANDO CON ACTORES

¿A donde va a ligar una mujer con tres hijos?

"Yo no salgo a ligar, me gusta más que me presenten y tengo mucho tiempo que no voy al antro, no aguanto las desveladas porque Alejandro se levanta a las siete de la mañana, pero cuando tenga cinco años, a lo mejor vuelvo a andar en los antros, por lo pronto no me meto sentimentalmente con mis compañeros actores, pero soy cordial con ellos, porque si compartes un foro seis meses por lo menos llevarte de relajo, pero no de 'vámonos y démonos unos besos', no soy coqueta de enseñar chichi y creo que el amor no lo tienes que andar buscando pero tampoco estoy necesitada".