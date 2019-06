Jaime Camil no coquetea con otras, ni me da motivos para celarlo y nunca le han inventado un chisme con otra mujer, dijo su esposa Heidi Balvanera

¿Heidi Balvanera celas a tu marido Jaime Camil cuando besa a otras actrices?

Claro que no, si fuera celosa lo pasaría muy mal, lo conocí siendo actor, pero siempre me da mi lugar, no coquetea con otras, nunca me da motivos para celarlo es muy respetuoso no es ojo alegre, aunque ha tenido la fortuna de trabajar con mujeres hermosísimas y encantadoras, me tocó estar meses socializando con Ludwika Paleta, con Jacqueline Bracamontes, con Angélica Vale y nunca le han inventado un chisme por eso si él me invita a verlo al set voy con mucho gusto pero si no, ni siquiera paso por la alfombra roja ni ando pegada con él ni ando de su sombra porque yo respeto mucho su trabajo y lo más importante para los dos es que siempre vamos a ser los padres de nuestros dos maravillosos niños y sentimos un amor absoluto por nuestra familia".

¿Jaime es celoso contigo?

Es celoso, pero nunca dice 'no te pongas esa falda', él solo sugiere: 'Se te ve increíble esa falda, cerciorarte que no se transparente o que no se te vaya a subir'. Pero de ahí en fuera es muy respetuoso de mi espacio.

No quiere que nadie te vea los calzones

No, claro que no, ni yo tampoco quiero que nadieme los vea.

¿Es regalador?

Sí, sí es muy regalador, pero cuando ya eres una familia esas cosas son triviales. Jaime es un excelente proveedor, es increíblemente trabajador y lo que más le hace ilusión a él es consentir a su familia.

¿Cómo va la química entre ustedes después de tantos años juntos?

Nos damos nuestras escapadas, vamos a eventos, alfombras rojas que son como nuestras citas de novios, pero después de un día de cuidar niños acabamos molidos y a las diez de la noche decimos ‘Apaga la tele y vamos a dormir’.

Heidi Balvanera se bajó de las pasarelas desde antes de cumplir 30 años y hoy tiene a mucha honra y con una belleza fuera de serie, 40 años cumplidos.

ALFREDO ADAME NO LE VA A DAR NI LOS BUENOS DÍAS A MARY PAZ BANQUELLS

Mary Paz Banquells asegura: “Alfredo Adame no me da pensión desde agosto del 2017, pero si no me da, ni la ley lo obliga, saldré adelante y no me importa”.

Es decir que ante los juzgados se sigue haciendo la voluntad del demandado y la voluntad de Adame es: no te doy ni un vaso de agua. Y es que Alfredo si es de armas tomar, ni raja, ni presta el hacha y nunca le va a dar un centavo, es más, no le va a dar ni los buenos días.

Además ya sale con una jovencita porque si te dan tres guapas de 20 a cambio de la de 60 años que tenía antes ¿A poco no va a aprovechar?

twitter: @shanikberman

facebook: Shanik Berman Fan Page

instagram: @shanikberman