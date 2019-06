Mamá de Geraldine Bazán sentenció a Gabriel Soto: “Si quieres que tus hijas vayan a tu casa, Irina se tiene que salir”.

La mamá de Geraldine Bazán dijo que contabiliza las fechas que trabaja su exyerno Gabriel Soto para que no salga con el cuento de que no tiene para la manutención. Aquí la pregunta es: ¿Decir que lo vigila se podría interpretar como acoso?

También dijo: “Si algo le pasa a mi hija, me quedo con las niñas, porque no van a vivir con esa mujer”.

¿O sea le está advirtiendo que le quitaría a sus hijas pese a que la ley da preferencia a los padres antes que a los abuelos? Y sentenció: ” Si quiere que sus hijas vayan a su casa, Irina se tiene que salir”.

¿Y a Gabriel Soto quien lo protege?

MAURICIO CLARK PIENSA QUE SUS PALABRAS SON LEY UNIVERSAL

¿A quién le importa si Mauricio Clark es gay los lunes y los martes odia a los gays? Que haga un florero con su trasero, a la única que debe importarle lo que hace con su colita es a su novia. Clark gritó a los cuatro puntos cardinales que ser gay es una “enfermedad” que se cura convirtiéndote al cristianismo, pero tampoco nos importa si Clark reza o no como no interesan sus preferencias sexuales lo que le pedimos es que entienda que sus discursos no soy ley universal. ¡Ni que Mauricio Clark fuera Leonardo Davinci!

ENTRE LAS CHUCHERÍAS QUE LE DESVALIJARON A ALEJANDRA GUZMÁN HABÍA COSAS MUY VALIOSAS

Alejandra Guzmán entre las chucherías que tenía en la caja fuerte había cosas muy valiosas y joyas carísimas, centenarios y dólares. Qué triste que mientras que ella y Frida Sofía discutían, la desvalijaron, y el comentario de Michelle Salas fue salir en bikini dando a entender: El cuerpo es para enseñarlo y yo sudo la gota gorda en el gym y dejo de comer manjares para tener súper figura entonces enseñar es obligado.

¿SERGIO GOYRY SE CASA POR AMOR O DESQUITE?

Sergio Goyri le dio en ParÍs el anillo de compromiso a su preciosa novia que subió el video en el que dijo que Yalitza Aparicio “era una india”, cuando ella estaba, no en los cuernos de la luna sino en la estratosfera…. El actor además dice que pronto habrá boda y sí le creo que la quiere mucho o a lo mejor se quiere casar con ella para desquitarse…

"A RAFA MARQUEZ NO LE CUIDO SU CUERPO": CAROLINA DÍAZ

A los hombres no se les puede amarrar ni encerrar bajo 20 llaves porque de todos modos se escapan por una rendija. La colombiana Carolina Díaz de 36 años admitió que salió con Rafael Márquez, esposo de Jaydy Michel y dijo: “Yo no soy casada, y si Rafael se siente, libre yo no soy la juez de su moral ni le cuido el cuerpo a nadie por eso fui a cenar con el futbolista.”