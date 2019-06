Israel Jaitovich: “me salió un hermano, es director de escena de Alejandro Gou y no me haré la prueba de adn, es idéntico a mi papá”

¿Es cierto que te salió un hermano? Le pregunté a Israel Jaitovich

Sí, un día se me acerca una señora y me dice "¿quiere conocer a su hermano?" Resulta que es dos años más chico que yo, mi mamá lo cachó embarazando a otra mujer, pero se reconciliaron y le dije que sí quería conocerlo, se llama Daniel Chávez porque le puso el apellido de su marido ya que mi papá no lo reconoció

¿Te hiciste la prueba de ADN?

No, pero sí es mi hermano, es idéntico a mi papá y mi papá no dejó herencia, no hay nada que repartir, entonces todos los que quieran son mis hermanos me da lo mismo, y a él le va muy bien, es director de escena de Alejandro Gou

¿Convivió con tu papá?

No se lo he preguntado, pero Daniel se casó y tiene una hija.

¿Te pidió que fueras el padrino?

No, no nos frecuentamos mucho.

DEJÓ SU CASA A LOS 13 AÑOS





Mi papá murió cuando yo tenía 12 años de cáncer de páncreas y me fui de mi casa a los 13, pues mi papá era el bueno y mi mamá se pasó de mala y a esa edad lo resientes. Mi mamá conoció a un señor, se volvió a casar y yo viví con ellos medio año, con él ni nos pelamos, me toleró por ser el hijo de su esposa.

¿Ya ves a tu mamá, la ayudas económicamente?

Ya hablamos por teléfono, no mucho porque la relación se fracturó y cuando tuvo problemas dentales me pidió, si tengo dinero se lo doy, pero cuando te vas de tu casa chico, aprendes a no tener necesidad familiar mas allá de si te cae bien o mal y si no la necesitas no lo buscas.

En mi caso como en el de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, irme de mi casa a los 13 determinó el carácter que hoy tengo. El que no esté casado sino soltero, también tiene que ver con eso, todos somos producto de nuestras circunstancias y si no hay una madre presente eso forma otro tipo de carácter. Dijo Israel, quien desde hace 19 años empezó con el proyecto de labor social para niños con Cáncer que se llama Corriendo, por México.

¿Por qué el cáncer, acaso porque tu papi falleció de cáncer?

No, simplemente porque el cáncer no es culpa de nadie y eso es una causa.

Dicen que a los corajudos les da cáncer?

Si diera cáncer por corajes yo estaría muerto, concluyó Israel, conductor de Más noche que en septiembre cumple 13 años al aire interrumpidos en el canal Las estrellas con cuatro programas distintos: Desmadrugados, Estrellados, Doble Sentido y ahora es Más noche con Ximena Córdoba, además de su programa en Bandamax La Cantina del Tunco con nueve años al aire y ahora es director del canal Distrito Comedia que transmite las 24 horas del día.