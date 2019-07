Columna para miércoles 3 julio PARA EL, ESTO, LOS SOLES Y LA PRENSA DE SHANIK BERMAN

Colgué la tanga para siempre, si lucho y me azotan tendría que volver a tomar cortisona y eso fue una pesadilla: Latin Lover

¿No volverás a luchar en tanga sexy con pompas al aire? Le pregunté a Latin Lover

Hace 4 años no lucho porque se me inflaman las rodillas, la cintura, los codos y los hombros porque tengo polineositis, una inflamación crónica severa de las articulaciones por tanto golpe y solo se cura con muchísima cortisona, por lo que subí ocho kilos y los productores no me daban chamba, decían que me veía pasado de peso en pantalla y pensaban 'Latin no hace ejercicio, está cachetón, gordo'. Yo hacía diario una hora de cardio en la mañana y otra en la tarde, lo que bajaba lo subía al día siguiente por la cortisona, nunca comenté: “estoy enfermo” porque menos me iban a dar trabajo. Hace dos años dejé la cortisona, por eso no puedo volver a las luchas, porque si me vuelven a azotar vuelvo a inflamarme, prefiero bailar, comentó Latin Lover quien en Bailando por un Sueño le ganó dos veces a Adrián Uribe.

MEGHAN MARKLE, QUIERE JOYAS, NO LABIALES

Una chuchería de cinco mil dólares la trae hasta la mucama del Palacio de Buckingham. ¿Cuál es entonces la sorpresa de que Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, que dio a luz al bisnieto de la Reina Isabel haya coleccionado en 18 meses joyas por 127 mil dólares?

Esto apenas empieza, en chico rato la vamos a ver con colección de tiaras y cuando le tenga más confianza a Harry le va a pedir: 'Cómprame las joyas de la corona para mi solita'. O ¿A poco pensaron que porque su mamá era maquillista ella iba a pedir que le regalen labiales? Era pobre, pero ¡mal gusto nunca tuvo!

LA MALA ACTUACIÓN DE PABLO LYLE

Pablo Lyle en lo que acaba el juicio siquiera pon cara de compungido, porque la viuda del hombre al que mataste involuntariamente no quiere darte el perdón, dice que ni cara de arrepentimiento tienes. ¿Acaso no eres actor? ¡Pues no actuaste bien cuando te observaban! En lo que se enfrían las cosas pon cara de compungido o te van a dar con todo.

TANIA RUIZ, NOVIA DE ENRIQUE PEÑA NIETO TIENE MUCHAS PELUCAS

Enrique Peña Nieto vive en una sola fiesta, él le pidió a su novia, Tania Ruiz que use pelucas para que no la reconozcan y ella ya se compró hasta pelucas para el pubis por si van a la playa y se pone tanga o por si no se pone nada que no la reconozcan con la melena al descubierto. Pero realmente la reconocen cuando ella se pone tacones porque él tiene que llevar una escalerita o su banquita para alcanzarla.