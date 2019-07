Alejandra Guzmán ¿Acaso no tienes tiempo de irte dos horas a ver qué es lo que tanto le duele a tu única hija, cuando tienes tiempo de andar ligando?

El clásico de los famosos como Alejandra Guzmán es: "Estoy muy ocupada cantándole al Presidente o a los regios, por eso no voy a visitarte, ni te hago caso Frida Sofía". Eso sí, cuando Alejandra Guzmán se quiere ligar a alguien, hasta renta avión privado para que no la estorbe la prensa, pero no tiene tiempo para ir dos horas a ver qué es lo que tanto le duele a su única hija, que no para de quejarse de ella y hasta enseña videos de moretones que le hizo gente de su madre?

Si dijeras que Alejandra Guzmán tiene tres trabajos porque tiene que rescatar su casa y vive a la intemperie, pero no es su caso. ¿Acaso no puede organizar sus chinches fechas de concierto para ir a visitar a su hija y rogarle que la perdone de haberla abandonado emocionalmente?

Alejandra Guzmán, ahí tienes el ejemplo que te dejó Edith González, que agonizando dejó todo pagado y planeado para la fiesta de XV años de Constanza, que será como una boda grande y lujosa el mes que entra y ahí estará Edith con Constanza acompañándola. Edith no la dejó sola ni al morir, lo opuesto de la moneda de la vida de Frida Sofía quien vive tristeando, pidiendo a gritos un poco de cariño y un poco de atención de su mamá que cuando no canta está muy ocupada ligando.

Si ni tu hija cabe en tu agenda Alejandra, nadie te la puede meter con calzador, pero al menos deja de embarrarle en la cara que tu le das de tragar… ¿A quién le importa que le invites la comida si al tragársela se va a envenenar?

Desafortunadamente para Frida, mientras más atención le ponga a Alejandra y más importancia le dé, más se trepa la cantante a los cuernos de la luna porque le refuerzas su conducta egoísta. Alejandra está endiosada, siempre ha sido malcriada y berrinchuda, dicho por su madre Silvia Pinal, y si ni a su mamá le ha hecho nunca caso, nosotros como prensa jamás la vamos a convencer, por el contrario, más se aferra en no voltearla a mirar.

PAOLA ROJAS ¡DE MILAGRO SOLO TENÍAS UNA LESIÓN EN EL ÚTERO!

De verdad es un milagro que el “impresionante” Zague sólo le haya perforado el útero a la bella Paola Rojas y con su impresionante miembro masculino no le haya perforado hasta los pulmones o los tímpanos… y si Zague no le desgarró el útero a la conductora de noticias, de cualquier manera es lo que todo mundo anda diciendo, porque el futbolista lo tiene enorme y se convirtió en el negro de whattsapp representándonos a los mexicanos… Zague es el referente del hombre que “calza grande”, sobre todo porque duplica el tamaño de lo que las mujeres mexicanas conocen cotidianamente y tienen en la casa.