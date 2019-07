¿No que por amoooor? Chiquis Rivera, genio de mercadotecnia, se escondió en su boda porque lo que nos quiere vender a todos es el labial que usó en su enlace

Chiquis Rivera, genio de mercadotecnia no se dejó tomar fotos en su boda, no porque quería que Lorenzo Méndez viera su vestido de novia primero, sino para lanzar su kit de cosméticos para labios llamado Señora Méndez que a partir de hoy se puede pre-ordenar. “Estos fueron los colores (de labios) que utilicé para mi boda”, dijo la hija de Jenni Rivera. Dicho Kit incluye un labial que lleva por nombre Janney y el lipgloss, que se llama Chiquis.

BELINDA NO DESPRECIA PLATO

Los Rivera no dejan de dar de que hablar, Lupillo se fue de fin de semana con Belinda y a su regreso los agarraron tan quitados de la pena llegando juntos al aeropuerto de la Ciudad de México. Belinda no desprecia plato en cuanto a hombres se refiere y por lo visto, su gusto es muy variado, ya que le gustan como los tamales, de dulce, de chile y de manteca, igual se come un bistec que una molleja… ¡y hace bien! ¿¿¿¿Apoco nada más los hombres le pueden dar gusto a sus antojos????

Si Juan Rivera, casado y con cuatro hijos pudo irse a Sullivan, zona conocida por tener en cada esquina sexoservidoras, a buscar una cobija de pellejitos, o sea una compañerita que le caliente los piecitos, la única diferencia es que todavía no ha nacido un hombre que se le niegue a Belinda, mientras que con Juan Rivera ni las de Sullivan se quisieron subir, como que no les dio “buena espina”.

ROSALBA ORTIZ SE OLVIDÓ DE LA PRIMERA COMUNIÓN DE SU NIETA

Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán dice que se le olvidó asistir a la primera comunión de su nieta Elisa Marie, cuando asiste a todos los eventos de todos los municipios. ¿No será que Gabriel Soto le puso como condición a Geraldine que él se presentaba en la celebración sólo si suegra no se aparecía? Porque lo del alzheimer en relación a sus nietas no es muy creíble que digamos.

LUIS MIGUEL NO LE HABLA A ARACELI ARÁMBULA

Luis Miguel no le perdona a Araceli Arámbula haberlo demandado por manutención alimenticia de 190 mil pesos mensuales por niño la cual le ganó, ni que ella escogiera entre sus familiares a los padrinos de comunión de Miguel y Daniel, ahora ella le pide a la prensa: “Pregúntenle a Luis Miguel por favor si vendrá a la celebración de sus hijos porque por supuesto que está invitado”.

Pero al elegir a familiares de ella de padrinos, Araceli garantiza la ausencia de Luismi en la primera comunión de sus hijos.