Ni la osteoporosis detuvo a Adame y a Trejo a agarrarse a manazos en conferencia de prensa, cuando deberían estar guardando sus fuerzas para el 2 de agosto

Ni la osteoporosis los detuvo para dar un gran show, Carlos Trejo le sacó sangre a Alfredo Adame en la conferencia de prensa, aunque el primero en agredir a Trejo fue Adame.

Por cierto, Carlos se desabrochó la camisa y enseñó la barriga de yegua desguanzada que se carga, lo cual fue un poco desagradable y encima olía a azufre ya que venía de una misión fantasmagórica.

El cazafantasmas amenazó prácticamente con matar al actor ya que dijo: "A ese ring subimos dos, pero sólo va a bajar uno y esto no es deporte, es un ajuste de cuentas".

El 2 de agosto pelearán los dos en 3 rounds cada uno de 3 minutos, pero esperemos que Alfredo no llegue armado con un cuchillo como llegó a la rueda de prensa, aunque luego decidió aventarle la base del micrófono.

LIVIA BRITO NO HAY QUE SALIR “CON QUIEN CONTESTE”

Cuando una mujer se junta “con quien conteste”, porque quiere tener hijos y casarse puede equivocarse, como le ocurrió a Livia Brito, que a sus 32 años de edad, a pesar de ser rica de sabor y de dinero y muy guapa, duró tres años de novia con Said El Caballero Urbano y no fue hasta que le cachó mensajes con otros señores que pensó: "Si El caballero es bisexual, creo que no es para mi”.

Y hablando de gays, Felicia Garza, (antes Felipe Gil, tía transgénero de Marcos Valdez, afirma que su sobrino, hijo del Loco es gay. ¡Mi reina, si ya hasta nos presentó a su pareja con quien lleva más de 10 años juntos!.

YOLANDA ANDRADE SE CASÓ EN AMSTERDAM

Yolanda Andrade dice que no revelará el nombre de la mujer con la que se casó en Amsterdam en una boda secreta, porque aún no se lo autoriza la figura pública famosísima, lo cual hizo que muchos pensaran que la boda en Europa fue con Melissa Galindo, sin embargo aunque Melissa es hermosa , guapa y canta lindo, no es una famosa celebridad como dijo Yolanda que lo es con quien ella se dio el “sí”.

Si yo me casara con una mujer, sería sólo con Yolanda Andrade o con Verónica Castro, ¿Con quién habrá llegado al altar mi bella Yolanda?

JUNTOS DESDE LOS 16 AÑOS DE EDAD POR FIN LE CUMPLIERON A KRISTAL SILVA

Kristal conductora de Venga la alegría esperó durante 11 años a que su novio, Luis Ángel le diera el anillo de compromiso. Los prometidos ambos tienen 27 años y son novios desde que tienen 16 años. Ella siempre se quejó que él no se quería comprometerse, pero nada funciona mejor que tantita “manita de puerco” y ya recibió el “piedrante”.