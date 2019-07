COLUMNA PARA EL VIERNES 26 JULIO PARA EL ESTO, LOS SOLES DE MÉXICO Y LA PRENSA POR SHANIK BERMAN

William Levy recibió 36 millones de pesos por no hacer nada, ¡ojalá los haya ahorrado!

William levy recibió de Televisa 36 millones de pesos por no hacer nada, un millón al mes, rechazó todas las telenovelas que le ofrecieron desde que le dieron esta exclusividad, espero que los haya ahorrado, porque hoy en día a la mayoría de los actores les dicen que no hay presupuesto porque todo se les va en los protagónicos guapos y él se creyó que era el Brad Pitt Latino y que puede seguir becado pero ya no les sirve.

La fama es muy loca, cuando te ofrecen agarras los propuestas a patadas y cuando ya no hay, te arrodillas y ruegas por el papel de un papá, si no de galán, siquiera del papá del galán.

\u0009¿QUÉ TIENE JUAN COLLADO EN LAS REJAS?

Juan Collado defendía a los presidentes corruptos, porque ser abogado también incluye defender a los pillos, pero eso no te hace delincuente…

Y lo que le están haciendo ahorita de aventar nombres como el del Potrillo (Alejandro Fernández) o Jaime Camil, para ver si cae uno o el otro, es porque el gobierno quiere ver quien suelta la sopa, para así obligar a los que se repartieron el país a que lo regresen.

Juan Collado no está enfermo como dicen, ¡está casi agonizando porque siendo el mejor abogado de nuestro país ni siquiera puede tramitar un amparo para sí mismo!

TENGO TRES MARIDOS Y LOS TRES ME GOBIERNAN: BETTY MONROE

Betty Monroe, ¿Hace cuánto que no tienes a nadie en tu cama?

No me acuerdo, pero no me hace falta, entre más vieja más egoísta, es mi casa, mi espacio, ¿porqué lo tengo que compartir? ¡Mis hombres son mis hijos! Y aprovecho que están pequeños porque luego se te van, mi vida gira alrededor de ellos y cuando a mis hijos no les cae bien un galán o una amiga mía no vuelvo a salir con ellos, tengo tres maridos y los tres me gobiernan y si a mis hijos no les cae bien un hombre aunque yo esté loca por él, no lo llevo más, se vuelve efímero y hoy no me gustaría volverme a casar, aunque con mi exmarido, Yamil sólo me casé por el civil, ¡soy pecadora! Me he casado tantas veces por la iglesia en las telenovelas, que hoy no quiero hacerlo.

¿Tu casa es un zoológico casi del mismo tamaño del que tiene Jorge Kawhagi en su casa?

Amo a los animales, tengo ocho perros, dos tortugas, cinco peces y tres hijos y voy a adoptar una bebecita que necesite cariño, no la tendré en mi cuerpo, porque tengo más de 40 años, pero seré mamá adoptiva y mis hijos están de acuerdo. Yamil, Elías y Alejandro el chiquito me salieron muy buenos, a los tres les di pecho y los tres están altos, salieron a mí y tengo sus nombres tatuados en las muñecas, me encanta ser mamá .