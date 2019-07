No quiero ser madre de nadie nunca, ni quiero volver a tener a un hombre en mi cama, ni quiero volver a hablar de política: María Conchita Alonso

María Conchita Alonso, ¿Te duele nunca haber sido madre?

Yo no quiero ser mamá de nadie, soy la mamá de Tequila mi perrhijo y de mis dos gatas, y ya. Soy muy libre y no quiero responsabilidades, tampoco quiero hombres en mi vida.

¿No quieres a un hombre en tu cama?

Ni afuera, ni dentro de mi cama, no quiero dedicarme a un hombre, quiero estar sola y dedicarme a vivir mi vida y a mi carrera, porque durante 18 años me dedique con toda mi energía a la política y tengo enemigos hasta dentro de la oposición.

¿Ya no te dedicarás a la política? ¿Qué pasará con Venezuela?

Yo no sé, mi hermano y su esposa aún viven ahí, aunque sacaron a su hija de Caracas, que es la ciudad más peligrosa del mundo entero y no es porque haya guerra, tenemos más muertos sin guerra que en otros países con guerra, pero el presidente no se quiere salir, yo le digo Narcolas Maduro, nuestra constitución dice que un presidente no puede tener doble ciudadanía y el tiene la colombiana y la venezolana y tiene un narcoestado que incluye generales y al vicepresidente, desgraciadamente en Venezuela tenemos una narcotiranía, es uno de los países en donde hay más tráfico de drogas

Bajaste 7 kilos, ¿te desnudarías para una revista?

De la cintura para arriba claro, mis bubis son naturales muy paraditas y firmes

¿Si tu perro Tequila no sale contigo en la tele no das entrevistas, pero no ladra?

Yo la adopté en un asilo de perros hace seis años y nunca ladraba, pero cuando pasó el camión de los bomberos ladró y casi le hice una fiesta.

¿Porqué terminaste con tu novio Fernando si vivieron juntos 8 años? ¿Él era el rico o tú?

Yo soy la del dinero, pero él me ayudó en mi carrera, me representaba y me consiguió conciertos en Colombia con los que gané dinero, terminamos pese a que es el hombre más fiel que he conocido, pero le gusta mucho el reventón y a mi ya no me gusta tanto, me volví más espiritual.

Cuando te conocí te tirabas al piso, enseñabas los calzones, sacabas tu guitarra, ¿lo sigues haciendo?

Sigo siendo muy loca en mis conciertos, toda mi vida he hecho lo que me ha dado la gana fuera y dentro del escenario, cuando empecé, canciones mías fueron vetadas como Noche de copas que era decirle a un hombre que fue tu amante de una noche nada más, que lo usaste como objeto y esas canciones eran de chuparse el dedo comparadas con las letras de ahora.