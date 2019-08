Mariana Torres: Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 15 años y los dos se volvieron a casar, fue muy doloroso para mí, yo quiero casarme para siempre

Mariana Torres quien hizo a Lupe D´Alessio en la bioserie: Hoy voy a Cambiar es novia de Jonathan Nienow, un constructor que vive y trabaja en León de donde es ella, con el que ya cumplió un año y medio de novia.

¿Casi te casaste con el actor Armando Torrea?

“Terminamos cuando yo iba a cumplir 30 años de edad, después de seis años de novios, nunca dimos el siguiente paso de compromiso y cuando le dije: -ya no me aportas ni te aporto- ahí si me propuso: -Vamos a casarnos- pero me di cuenta: -No es lo que busco, no quiero un anillo, busco un compromiso más allá de la boda y la fiesta que no nos podemos dar-. Dijo Mariana quien hizo toda su carrera, villana, protagonista y conductora en TV Azteca pero se consagró en la serie de Lupita D'Alessio en Televisa donde hizo a Lupita actuando increíble.

¿Terminaste con Torrea porque te gustaría casarte?

“Esa era mi prioridad, yo me veía casada, con hijos, ya soy más exigente, busco a alguien comprometido que se quiera casar, que sea de familia y que no me pida como muchos hombres: -deja de ser actriz- y eso lo encontré en Jonathan que me entiende y tiene una familia hermosa y eso me encanta.”

¿Ayudas económicamente a tu familia?

“Al principio sí dependían de mí pero mis hermanos ya trabajan aunque cuando puedo les ayudo”.

¿Te ha tocado un mantenido como los que le tocaron a Lupita D´Alessio a quien interpretaste magistralmente en la serie?

“No me ha tocado nunca un mantenido ni me alcanza, apenas una paga su renta, me gusta invitar a mi novio a cenar pero mantener a nadie, mis papás viven en León, se divorciaron cuando yo tenía 15 años y los dos se volvieron a casar, su separación fue muy dolorosa para mí pero vas entendiendo y vas perdonando”. concluyó Mariana.