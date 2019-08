Ya no odio a Alfredo Adame, pero al principio detestaba ser lo que le gustó de mí, como siempre me quiso rubia me oscurecí y me corté el pelo: Mary Paz Banquells

¿Mary Paz Banquells odias a Alfredo Adame?

Ya no, pero al principio odiaba ser lo que a él le gustó de mi, él siempre me quiso rubia y me oscurecí y me corté el pelo chiquito, ya después fui yo la que no me acostumbré a andar con el pelo oscuro y volví a ser güera, pero por mi.

¿Por qué te fuiste de casa de Adame en un principio sin tus hijos?

Porque no tenía donde vivir, hasta que me entregaron la casita donde vivimos, que está hipotecada y se pagaba la hipoteca con lo de la renta y le dije: 'Tendré que venderla porque si saco a los inquilinos ¿cómo pago?,-y Alfredo contesto: 'Yo pago la hipoteca'. Nunca la pagó, por cierto, pero cuando me entregaron la casita les dije a mis hijos: Vénganse, ya tenemos casa.

Alfredo ya tuvo novias. ¿Tú?

Tengo que reconstruirme primero para no fallar en la relación.

¿Ya estás perfectamente reconstruida?

No, todavía tengo mis momentos de tristeza profunda, de dolor y lágrimas, pero ya no tardo nada en salir adelante.

RECIBE EL APOYO DE SU HIJO

Diego, tu hijo mayor es el que te apoya económicamente ya que trabaja en el Tec de Monterrey, en la dirección de eventos estudiantiles, pero dicen que hasta terminó con su novia y está triste. ¿Los papás de la novia de Diego se sacaron de onda de lo que dice Alfredo de ti?

Es que como papá dices 'híjole, si así es el papá de Diego, ¿cómo tratará a mi hija? Eso afecta a mis hijos y Diego no ha encontrado el equilibrio, porque además mis hijos son muy tiernos, cariñosos, muy muy caballeros, el viernes comí con los papás de la novia de mi hijo Alex y me dijeron que mi hijo es un perfecto caballero”

SIEMPRE VIVÍ AMENAZADA POR ALFREDO ADAME

¿Qué hiciste para que Adame después de 23 años juntos te odiara tanto?

Me odió cuando no acepté sus condiciones y le dije: 'No me vas a seguir prohibiendo que quiera a quien me ama, que es mi familia' y su respuesta fue 'No sé de dónde me saliste tan rebelde.

Mientras estuve casada con Alfredo yo siempre viví amenazada, y cuando le dije: 'Es la última vez que me amenazas', y lo volvió a hacer, le dije: 'Nos divorciamos. Hasta aquí llegué. Me cansé, no cedí, eso le rompió su estabilidad y me agarró un odio tremendo. Además Alfredo fue transformándose y cambiando a partir del problema con Hacienda, se alteró muchísimo. Aunque no lo creas, lo que me da mucha tristeza es que de tener la imagen de un hombre caballeroso, de familia, buen esposo ve la imagen que tiene en la actualidad, concluyó Mary Paz Banquells que ahora da conferencias sobre cómo salir adelante emocionalmente con tus hijos en un divorcio tremendo.