A mi Sergio Andrade nunca me puso una casa, era rebelde, sabía que me iba a escapar y nunca me ha mantenido nadie: Aline Hernández

¿Mary Boquitas dice que hará una película de lo que vivió en el clan Trevi Andrade, has pensado tú en hacer algo? ¿Era buen amante Sergio, podrías escribir sobre eso ?

Fue el primer hombre en mi vida, pero no era buen amante, fue la peor experiencia del mundo y he pensado en hacer la segunda parte del libro La gloria por el infierno, me parece importante que las nuevas generaciones no padezcan lo que padecimos, mi libro salió hace más de 16 años, pero tengo la incertidumbre de sacarlo, no quiero revivir el terrible pasado.

Sergio Andrade puso casas a nombre de varias, ¿a ti te regaló casas?

Jamás, siempre fui la rebelde del grupo, él sabía que me iba a escapar y nadie me ha mantenido, ni mi exmarido.

¿Amaste a Sergio Andrade?

No lo amaba, pero lo conocí cuando era una niña de 13 años y me casé a los 15 por miedo, estaba asustada y amenazada por él. De hecho, Andrade le dijo a mi mamá: ‘si no dejas que se casé conmigo, de todos modos me la voy a llevar, si fue capaz de hacerles la vida de cuadritos a tantas familias, de embarazar a diez niñas adolescentes y acabar con sus vidas claro que me habría robado.

¿Ahora qué hace Sergio Andrade?

No tengo ni la más mínima idea, no estoy segura, creo que lo vi hace años de coche a coche y se me heló la sangre, fue ver al diablo.

¿Eres una mujer sexual o te dejó traumatizada la experiencia?

No estoy traumada, ni frustrada, tengo espíritu fuerte, soy una guerrera de esta vida y sí soy una mujer sexual, frígida no soy, me encanta tener una pareja que yo le encante y que sea amoroso y cachondón, pero en mi vida me han puesto unas esposas, o me han latigueado, soy muy tradicional.

¿No te embarazaste de Sergio, eres infértil?

No, me he hecho todos los exámenes habidos y por haber y estoy perfecta, lo único que puedo es dar gracias a Dios que no me tocaba tener un hijo de ese hombre, después de él si hubiera querido tener hijos, ya lo tendría, pero lo he ido postergando pues ser mamá soltera es un paquete muy grande, si nunca tengo hijos no pasa nada tampoco me voy a morir. Mi hermana tiene una hija que me tiene enloquecida.

¿Después de él te ha sido difícil tener parejas?

He tenido contadas relaciones en mi vida, una de 10 años, una de seis años, una de tres años.

¡Tienes cuerpazo!

Me mato haciendo ejercicio. Me dicen unas chavas el otro día: ‘con ese cuerpo andaría encuerada toda la vida' además evito lo frito, carnes rojas, refrescos, evito harinas blancas, tomo mucha agua, hago una hora de crossfit diario y si no la hago me da ansiedad, concluyó la bella Aline Hernández, cuyo último disco que lanzó fue Infiel.