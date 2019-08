Mario Bautista, cantante con más de 15 millones de seguidores en las redes sociales tiene una hermandad de 18 caballeros, que se ayudan entre todos y todos brindan apoyo económico a sus padres

Mario Bautista nació en las redes sociales, entre su Facebook, Twitter e Instagram tiene más de 20 millones de seguidores, sus fans, las bautisters lo aman con fervor aún cuando tiene novia, la brasileña Bárbara Boller, desde el 4 agosto 2018.

¿Te gustaría casarte joven?

No tan joven, me gustaría casarme a los 30 y también quiero tener hijos ya que vengo de una familia muy tradicional, mis papás están casados desde jóvenes y mi mamá se sigue muriendo de risa con los chistes de mi papá, de chico me despertaban sus carcajadas y le decía 'mamá mañana tengo escuela', pero siempre se reía de algo que mi papá le había dicho, así fue toda la infancia de mis dos hermanos y mía, yo soy el de enmedio, somos tres hombres.

¿Ayudas económicamente a tus papás Gloria Gil y Carlos Bautista?

Claro, los tres los ayudamos, mis hermanos y yo somos muy cercanos, mi hermano es Dj, se llama Mr. Pig y sacó una canción con Belanova, yo soy cantante y al chiquito le encanta hacer videojuegos en youtube y le va muy bien.





¿Uyyy... tu mami te debe celar mucho?

Sí mi mamá es muy celosa, pero yo vivo solo desde los 18 años, mi hermano mayor también vive solo y el chiquito igual.





¿Siendo tan famoso puedes tener hasta tres novias al mismo tiempo?

Hasta el momento nunca he tenido una relación en la que nos involucremos cuatro personas, amo demasiado a la mujer como para hacerle eso a ninguna, las mujeres me encantan, son lo más sagrado que hay en la Tierra.

¿A ti y a tus hermanos no les hizo falta una nena, una hermanita?

Probablemente sí, no sé lo que es tener una hermana, pero yo creo que sería muy celoso con ella, dijo Mario quien ha llenado el auditorio nacional varias veces y su público son chavos de 13 a 19 años.





¿Mario cobras por sacarte fotos con tus fans?

Si me encuentran en la calle no, pero cuando hacemos eventos después del show y les cantamos cinvo canciones en acústico a unas 25 niñas y contestamos preguntas y después tomamos la foto, ahí sí.

¿Y si te dan besos en la boca, te dejas?

Te agarran desprevenido, pero no pasa de que me roben algunos besos aunque soy muy bueno para esquivarlos.

Siempre te preguntan que cuando vas a cantar con tu prima Fey, ahora que tu eres más famoso que ella, pero nunca cantas con ella ¿Por qué?

Por ser familia y por el amor familiar que nos tenemos, queremos hacer cosas juntos, pero no hemos encontrado ni el espacio ni lo que vamos a hacer, pues tendría que ser algo cool.

Concluyó el intérprete de Baby girl quien ya hasta lanzó su perfume y quien ha llenado el Auditorio Nacional varias veces y su público son chavos de 13 a 19 años.