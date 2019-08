El Borrego Nava conquistó a Ivonne Montero porque es disparador y simpático, a diferencia de tantos hombres que son la cartera más lenta del oeste

Hoy en día que no hay hombres que quieran tener noviazgos por temor a que los acusen de acoso, y los que son más aventados quieren que las mujeres les paguen todo, cuando encuentran un hombre que si paga la cuenta de un restaurante o se las lleva con todo pagado un fin de semana a Acapulco todas se lo disputan.

El Borrego Nava tiene un no sé qué, que qué se yo, tiene su pegue porque las mujeres lo compran como si fuera el diamante rosa de la reina de Inglaterra. Salió con Paola Rojas, con la comentarista de deportes Liliana Amoros, con Michelle Vieth, con la hermana de Anahí, con Mara Patricia Castañeda y ahora es novio de la guapísima Ivonne Montero… ¡Algo tiene el Borrego, es caballeroso y no es la cartera más lenta del Oeste, por el contrario es disparador y simpático, no se puede pedir más que eso!

LAS ESTRELLAS SE DESNUDAN EN LAS REDES PERO TE DEMANDAN POR METERTE EN SU VIDA PRIVADA





Si un hombre voltea los ojos para admirar a la mujer, ella lo acusa: "Ese cochino me miró libidinosamente". Las estrellas se exhiben desnudas en sus redes sociales, pero si osas preguntarles qué copa de brasier usan, te demandan por meterte en su vida privadas. Si quieren mantener su vida privada ¿para que se insinúan y exhiben?

Y lo que en la década de los ochenta eran hombres seductores, en el siglo 21 son acosadores y violadores y las sopranos que le daban el tesorito a Plácido Domingo, con tal de cantar con él, ahora le arruinan su vejez acusándolo de acosador sexual.

Plácido se defiende diciendo que eso en los ochenta era ligar, no acosar, lo cual no impidió que la Filarmónica de Filadelfia le cancelara su concierto en Estados Unidos. (Aunque ni la Filarmónica le quita lo bailado a Domingo)

Por eso ahora los hombres tienen terror de piropearte, coquetear, cortejar, y de intentar robarte un beso ya ni hablamos, porque los meten al bote y emocionalmente se pondrán todos un cinturón de castidad porque pasan “por las armas” de sus productores para conseguir el protagónico, cuando se acostaron con Plácido pensaron "ya la hice" y después de conseguido les sale la decencia y lo acusan de desgraciado abusivo.





LE URGE TERAPIA SIQUIÁTRICA A LA “EX SUEGRA MALA” DE INÉS GÓMEZ MONT

Tita Bravo “la suegra mala”, acusa a Inés Gómez Mont de hacerle brujería porque se leían las cartas. ¿A qué hora cuidando un montón de hijos le queda tiempo para hacer brujería y desde cuando leerte las cartas es hacer maleficios? Todos culpamos al de en frente cuando no nos salen bien las cosas y lo que estamos es urgidas de terapia psiquiátrica.