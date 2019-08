Abogados de Pablo Lyle buscan en el árbol genealógico del cubano asesinado para ver si es descendiente de Stalin o de algún otro malvado

Los abogados de Pablo Lyle han intentado encontrar al hombre cubano a quien asesinó involuntariamente, un historial de alcoholismo, si cargaba armas o cualquier cosa que manchara su nombre, en pocas palabras le han buscado en su árbol genealógico a ver si no es descendiente de Hitler o Stalin o alguien así de malvado, sin embargo no ha encontrado nada, por lo que el fin de semana será un día de triunfo o un día fatal para él y nos enteraremos si realmente lograron encontrarle en su clóset ropita sucia, porque así le den un año de cárcel con eso la vida se le arruina.

LA TRAGEDIA QUE VIVE FRANCES ONDIVIELA

Aunque la actriz Frances Ondiviela tenía más de 25 años divorciada del padre de su hija, vivió los últimos meses con Jorge Cosío antes de que se suicidara por tener lupus y estar desempleado y es una total mentira que ella estaba con él por sus dos seguros de vida. Jamás estuvo con reloj en mano a ver cuando se moría para ir a cobrar un seguro que ni siquiera estaba pagado y que por eso la aseguradora no quiere pagar, en un chico rato hasta la tumba la tuvo que pagar Frances porque el seguro no te dice "te presto un dinerito para que lo entierres".

¿SERÁ QUE LA NOVIA DE JUAN OSORIO SE LA “REFRESCÓ” A NIURKA?

Creo que la novia de Juanito Osorio se la refrescó a Niurka cuando ella dijo que se andaban dando una refrescadita con él, dando a entender que Juan Osorio le dio un “consuelo” sexual en algún momento o no entendimos bien si solo le andan refrescando la memoria, o es una refrescadita con salivita o masajito con bálsamos de cariño, pero Niurka ya se echó para atrás, se arrepintió y dice que solo fue una bromita.

TODOS VIVIRÍAMOS MEJOR SI NOS ADOPTARA CARMELITA SALINAS

Yo pienso que la mitad de la población viviríamos mejor si nos adoptara Carmen Salinas, estoy absolutamente segura que si adopta a Frida Sofía ayudaría mucho a la joven, porque al menos no le pedalearía su bicicleta. Por lo visto toda la familia Pinal Guzmán están muy faltos de cariño, incluyendo a Alejandra, por lo que te acabamos de nombrar mi querida Carmen, “la abuelita de todos” porque tu si das cariño a manos llenas. Si ella invitó a vivir a Frida Sofía es porque vio que está en un abandono afectivo y para darle el cariño que no le puede dar a su hijo fallecido, pero no pueden ver a un changuito comiéndose un cacahuatito porque se lo quieren quitar.