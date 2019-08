TANIA RUIZ , NOVIA DE PEÑA NIETO NO TIENE OJOS AZULES, SE PONE VIDRIOS AZULES Y HARÁN UNA BODA MEJOR QUE LA DE KATE CON EL PRÍNCIPE WILLIAM

Me sorprende que una amiga de Tania Ruiz dice que la novia de Enrique Peña Nieto en realidad no tiene ojos azules, se pone vidrios azules y que ya viven juntos pero como tampoco es la Reina Isabel no hay honra que salvar, si viven en pecado tampoco pasa nada.

Tania Ruiz anda en la frivolidad de fiesta en fiesta tomándose fotos con nuestro ex Presidente pero lo único que enseña son sus divinos vestidos y no creo que ninguno se los compre en la lagunilla, las “pompitas” se las enseña solo a Peña Nieto … Y si es cierto que se casan en diciembre van a preparar la boda del siglo y les va a quedar mejor que la de Kate con el Príncipe William porque no hay límite en cuanto a gastos, pueden llevar a algún lugar paradisíaco a todos sus invitados en avión privado y rentarles todo el hotel.

NO ME GUSTA DEJAR SOLO A MI HIJO POR ESO NO ACOMPAÑO A MI ESPOSO JULIAN FIGUEROA A SUS CONCIERTOS: IME TUÑÓN

¿Cuándo una se casa con un cantautor como tu con Julián Figueroa, le llevan serenata? Le pregunté a la nuera de Maribel Guardia, Ime Tuñón.

“A mi si me ha llevado serenata pero no tantas aunque me compone canciones y yo se que él me puede llevar serenata cualquier día allá en la casa y me lleva flores y regalos no solo el día de las madres sino cualquier día festivo, se muy detallista”.

¿Qué te gustaría cambiar de tu matrimonio?

“Yo creo que nada, ahorita siento que vamos muy bien, estamos en una etapa bonita, se que en las relaciones matrimoniales hay muchas altibajos, pero intentamos tener tolerancia porque sin ella puedes decir algo que afecte muchísimo a la otra persona”

¿Me dijeron que jamás acompañas a Julián Figueroa a sus conciertos, ese cierto?

“Lo he acompañado a jaripeos de vez en cuando porque va a lugares que son un poquito peligrosos o quedan muy lejos y yo tengo que cuidar al bebe, no me gusta como dejarlo solito en las noches y las pocas veces que lo he acompañado lo he tenido que dejar con la nana pero no me gusta”.

¿y se casarán por la iglesia o con enlace civil basta?

“Ya habíamos puesto fecha para la boda religiosa pero salieron proyectos y se pospuso”.

Julián dice que su papá era muy enojón… ¿Se llegó a enojar contigo?

“Si lo era porque se exigía mucho a si mismo y también a los demás, era muy ordenado y muy perfeccionista y si alguien no hacía algo muy bien se enojaba pero conmigo nunca se molestó.”

¿Conociste a Joan Sebastian?

“Si después de nuestra primera cita, al día siguiente Julián me invitó al concierto de su papá en la arena Monterrey”. Concluyó la bella Ime Tuñón de Figueroa.





LAS MAMÁS DE ARTISTAS QUE HABLAN SIN PERMISO DE LA CABEZA LAS HACEEN APARECER COMO TONTAS

Si tengo boca, no necesito que mi mamá hable por mi, es muy lindo sentir el soporte de la familia pero que no acabe todo en escándalos ni en verdulería. Eso pasó cuando Marjorie de Souza permitió que su mamá se metiera entre ella y Julián acabó en una guerra, las mamás que están fuera de control hablan sin permiso de la cabeza y ahora si que no me ayudes comadre porque además hacen aparecer a las hijas como tontas que es lo que hace doña Rosalba, mamá de Geraldine Bazan por lo que Gabriel Soto ya ni a las fiestas familiares permite que vaya su suegra.