José Eduardo Derbez y Bárbara Escalante terminaron

José Eduardo Derbez mandó comunicado diciendo que no hablará de su rompimiento con Bárbara Escalante después de 6 años de novios. La realidad es que Bárbara es de provincia y le dijo que no vivirá con él si no sale vestida de blanco de su casa pero José Eduardo de 26 dice que antes de los 30 no se casa y ella ya no quiso esperar 4 años más y le dijo: "o boda o adiós". José Eduardo respondió: "Antes los papás tenían 5 hijos, ahora los hijos tienen 5 papás y ese rollo no me gusta y como aún no estoy seguro, mejor no".

¿Y SI SALE FEO APOLO EL PRIMER NIETO VARÓN DE SILVIA PINAL?

Silvia Pinal está en contra que su primer nieto varón se llame Apolo, pues, ¿qué tal si el nene sale feíto y tiene el nombre del Dios griego más hermoso? Luis Enrique, ¿quién te garantiza que el bebé va a salir a tu mami o donde está escrito que será el más guapo del mundo? Es como ponerle Preciosa a tu hija y donde no salga así le dirán "Horrorosa”.

IRINA BAEVA: TE LO DIGO A TI FAN PARA QUE LO ENTIENDAS TU GERALDINE BAZÁN

Irina Baeva le preguntó a sus fans: ¿Cómo amueblo mi nueva mansión? Obvio eso fue: “te lo digo a ti fan para que lo entiendas tu Geraldine” porque así como a Geraldine le dejó casa propia, Irina no iba a ser menos y ya también le compraron su hogar y no creo que realmente compre el mueble que le digan los fans, más bien quiere que se entere Geraldine que la de la casa grande con jardín y piscina y que la catedral es ella. Ni modo Geraldine ya viviendo juntos en la casa que Gabriel le compró a su amada tendrás que permitir que tus nenas los visiten ahí.

SALMA HAYEK: ¿A VER QUE HOMBRE SE ATREVE Y ME DICE “VIEJA” A MIS 53 AÑOS COMO LE DICE A SU MUJER?

Dicen que las mujeres mayores de 40 años se compran joyas para que los hombres las miren aunque sea para decir: “¿Ya viste las joyas de esa 'vieja'?”. Salma Hayek además de presumir sus diamantes, vestidos de marca y diversos palacios en los que habita en el mundo, se puso bikini, las manos en la cadera y retó: “Sí, ya cumplí 53 ¿y?”, desafiando a cualquier hombre que se atreva a decirle 'vieja', así como se lo dice a su esposa que tiene la misma edad.

ALEX RODRIGUEZ: BRAGUETAZO DE ORO

El beisbolista Alex Rodríguez pensó: ¿Yo porque gasto en un predial millonario cuando mi novia JLo ya paga el de ella y su casa está más linda? Y ni tardo ni perezoso vendió su casa en Hollywood por 4,4 millones de dólares. La mansión tiene 4 cuartos, 4 baños, pisos y techos de mármol, cocina gourmet con varios hornos y refrigeradores, incluida nevera para vinos. Cuando va a Los Ángeles, se queda con Jennifer López y no desembolsa un dólar, ¡ahorrativo con su plata y gastador con la de ella!