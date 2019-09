ME INTERNÉ CUANDO ME CAÍ Y ME PEGUÉ EN LA CABEZA Y LLEVO 10 AÑOS SOBRIA POR ESO ENTREVISTO A PRESOS QUE BAJO EL INFLUJO HACEN COSAS QUE ARRUINAN SUS VIDAS: YOLANDA ANDRADE CONSECUENCIAS CON JOE

Yolanda Andrade, quien conduce el programa Consecuencias con Joe explica: “Lo hice dentro de la cárcel con los presos que bajo el influjo ddl alcohol o drogas se les hace fácil matar a balazos o a golpes porque borracho piensas que no hay consecuencias a tu ira y decidí hacer estas entrevistas porque yo vengo del viaje de alcohol y drogas y estoy en una recuperación maravillosa de sobriedad, yo era bien borracha me tomaba dos botellas y me metía coca pero si yo puedo, tu puedes, ¡échale ganas!

¿Vas a entrevistar a Juan Collado?

“No, solo entrevisto a personas que cometen delitos por adicciones y dogas, como el caso de la “Mata viejitas”. La mamá de Juana Barraza era alcohólica y cambió y prostituyó a su hija de 11 años por alcohol y Juana Barraza salió embarazada a los 12 años. Por los crímenes que cometió le dieron 759 años en prisión pues dicen que mató a 17, aunque ella me dijo que solamente mató a una, pero todo esto fue consecuencia de que su mamá la intercambió con un señor que la golpeaba para tener sexo, o sea infancia es destino, siempre hay una razón para todo aunque no sea justificable”.

¿Tú por qué tomabas?

“Yo tomaba por culpa porque tuve una pelea con mi papá por teléfono y le dije 'no quiero saber de ti para mí estás muerto' y esa noche me puse una borrachera y mi papá me hablaba, me dejaba mensajes y cuando desperté me dice mi hermano 'mi papá se murió' y yo cuando me despedí de mi padre fue con muchos insultos porque se fue con una señorita, yo ya sabía que mi papá era ojo alegre pero ahí, con esa persona, ya no me cayóo bien y lo insulté y esa vez fue la última vez que hablé con él antes de que muriera y me arrepentí muchísimo, mi cruda moral me costó muy cara porque solo cuando tomaba se me quitaba ese sentimiento de culpa porque todo me valía”.

Yo trabajé mucho contigo y nunca te vi tomada..

“Pues si estaba borracha, me metía a mi camerino y lloraba”.

¿Cómo lo dejaste?

“Me interné varias veces porque me caí y me pegué en la cabeza en el baño, me asusté y me interné, salí y recaí y así estuve mucho tiempo, pero tengo 10 años de sobriedad y de no probar una gota de alcohol, ¡ni un postre con rompope! Cuando yo digo no, es no, incluso con amistades, soy contundente. No es de 'un poquito', si ya no quiero ser tu amiga, no se arregla. Para mí, no es no”.

Dijo mi bella Yolanda Andrade quien conduce este programa interesantísimo: Consecuencias con Joe, los viernes a las 10 de la noche por Unicable y del que solo serán 8 programas.