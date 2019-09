Ya salió el video sexual de Vhadir Derbez dándose auto satisfacción sexual, método actual para promover películas y series

Todo el mundo tenemos fantasías sexuales pero jamás en su vida Camilo Sesto -qepd-, ni ningún cantante maravilloso las habría exhibido sin tener un tornillo suelto ya que el más simple razonamiento te dice: "Hacer eso en público es bochornoso". Pero esta semana ya también salió el video de Vhadir Derbez dándose autosatisfacción exacto cuando sale su película al aire, por lo que muchos dicen que lo hizo para promover la misma al igual que el video de Horacio Pancheri haciendo el “Pancho” de mostrar su “miembro viril” en las redes exacto cuando se estrena su serie en la que sale al lado de Marimar.

El lema de hoy es: “El que no enseña no vende ni llama la atención a la raza",porque no creo que a todos les gane la calentura ni que fueran adolescentes, todos ya están bien maduritos.

Y mientras Zague enseña, Paola Rojas ya tiene novio nuevo argentino con pelo y harta lana porque Dios aprieta pero no ahorca, el corazón da muchas cosechas y le salió bueno, “buenote” y un poquito más maduro que Zague.

Alguien planeó que yo toqué indebidamente a una de mis dos hijastras para meterme en problemas y afectarme porque yo las quería como si fueran mías: Jorge Reynoso

Jorge Reynoso, se defiende de las acusaciones de haber tocado con indecencia a su hijastra, una de las 2 hijas de Fanny Galván que fue su esposa en 2006 y es su derecho legítimo defenderse.

El se queja que porque lo demandan ahora que ya no es una niña…. Lo que pasa señor Reynoso es que antes las niñas no tenían ninguna información sexual y no sabían que las tocaban indecentemente pero con toda la información que ha salido, por ejemplo sobre el doctor que violaba y tocaba indecentemente a mas de 330 mujeres en el equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos, ¡no podemos ni imaginar lo que padecía cualquier niña en su casa con el padrastro!

Reynoso asegura sobre sus ex hijastras: "Yo las quería como si fueran mis hijas, alguien planeó esto para meterme en este problema pues nunca toqué indebidamente a las hijas de mi ex esposa, esto fue planeado para afectarme a mi”.

¿Por qué querría nadie vengarse de él? Los Reynoso en su momento manejaron mucho dinero y mucho poder y cuando eso ocurre muchos desconocen que hay límites.

¿Por qué ahora si el acoso siempre ha existido? Porque hasta ahora está saliendo la verdad incluyendo en los medios religiosos y están desenmascarando a tanto sinvergüenza que desde épocas inmemoriales agarran a las niñas porque son indefensas y por fin ahora les están creyendo a las víctimas. Reventó la herida y saltó la pus. Quién sabe qué ocurra con Reynoso, él se ve tranquilo pero el asunto está tremendo.