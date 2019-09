Celia Lora se quito tatuaje del nombre de Ricky Martin

Celia Lora se borró el tatuaje del nombre de Ricky Martin en la pompi pues le choca que Ricky repita: "Quiero que mis hijos sean gays cuando crezcan".

Celia, no te enojes, Ricky no dijo: "Quiero que todos los niños del mundo sean gays". Sólo quiere que los suyos sean gays igual que él pues está feliz de serlo y tiene razón, es como si te casas con un chino y pides: "Diosito no me lo vayas a mandar con los ojos rasgados".





Cuauhtémoc Blanco le regaló a nuestra hija Bárbara la casa en la que vivimos, Liliana Lago

Liliana Lago, ¿Tú y Barbarita viven en la casa de Cuauhtémoc Blanco, padre de tu hija?

“Cuau le regaló una casa a su hija Bárbara donde vivimos las dos, se la puso a su nombre, yo tengo mi propia casa la cual rento y tenemos un convenio en el que se obliga a mantenerla hasta que ella termine de estudiar y esa manutención le da a nuestra hija todas las comodidades y su única obligación es estudiar.”

¿La manutención que te da Cuauhtémoc te prohíbe vivir con un novio?

“No, para nada ni yo lo hubiera permitido, cada quien puede hacer su vida”.

¿Te hubiera gustado casarte con Cuauhtémoc Blanco?

“No, ya que aunque lo amé, sufrí pues en mi época fue muy mujeriego, yo me embaracé de él cuando jugaba en España y él inició otra relación, por lo que pasé mi embarazo sola en México llorando de día y de noche, ahora confío en él y mi hija se lleva muy bien con su esposa Naty que es muy buena mujer.”

¿Tienes novio, quieres volverte a casar y tener mas hijos?

"No quiero casarme ni tener más hijos, ni soy niñera.”

¿Te invitó Cuauhtémoc Blanco a su boda con su mujer Brasileña?

“No me invitaron, ni tampoco me dijeron: 'No vayas'. Yo le dije a Cuauhtémoc que para mí sería muy incómodo ir, para que no sintiera el compromiso de invitarme”. Concluyó Liliana que cada día está más guapa.

Novedades espectaculares rapiditas

Chantal Andere quien tuvo exclusividad en televisa desde que tiene 4 años de edad, en el minuto que la perdió se cambió de televisora y ahora es comentarista en TV Azteca.

Alfredo Adame aprovechó estos días para quitarse las bolsas de los ojos y rejuvenecerse para verse guapo para su novia Karla Ruiz de quien dijo: “Cada quien vivirá en su propia casa, el matrimonio ya no se usa pero Karla es mi alma gemela, es decente y no quiere colgarse de mi fama como las otras.”

Luis Miguel en su show en Las Vegas no se pintó le pelo y enseñó sus canas.

Después de declaraciones de Yolanda Andrade y su boda con Verónica Castro y decir que ella y Vero vivieron juntas cinco años y medio y Cristian estaba enterado, Cristian Castro publicó foto con su mamá como diciendo yo estoy del lado de mi madre con lo que también desmiente el rumor de que le pegó a Vero por su romance con la actriz.