Ojalá el esposo de Ana Victoria, hija de Amanda Miguel no le haga jugarretas ahora que se casaron en Estados Unidos por bienes mancomunados

El esposo de Ana Victoria, hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer es hermoso, ojalá sea tan lindo por dentro como por fuera pues la pareja se casó en Estados Unidos por bienes mancomunados, a lo que finalmente los padres de la novia accedieron con tal de verla feliz. La última palabra de un padre ante su hija es: “Sí a todo”.

CAMILO BLANES NO COMPARTIRÁ HERENCIA CON SU MAMÁ

Detrás de los problemas familiares siempre está el dinero. Camilo Blanes no se llevó a España a su madre, Lourdes Ornelas ni compartirá su herencia con ella, pues no creció con ella y menos ahora que lo balconeó diciendo que su hijo de 35 años es alcohólico y tiene severos problemas sicológicos. Camilo Blanes ya tomó posesión de su fabulosa herencia, solo y enojado que ella le reclame su adicción ya que como sea Camilín tiene 35 años y se cansó de tanto regaño.





A LAURA FLORES LA DEPRESIÓN SE LE QUITÓ TRABAJANDO EN SU SPA PARA MASCOTAS

Laura Flores, vienes a México a trabajar de abuelita sexy y coqueta en la novela de Juan Osorio. ¿Aún trabajas en Estados Unidos en la televisión?





No, tengo mi negocio certificada como peluquera de perros y gatos y también saqué mi certificado para concursos de belleza de perros, me encanta y me sigo preparando. Siempre tuve perros y mi último amor, Yuyu murió en mis brazos de un ataque fulminante pues estaba muy gorda, me deprimí demasiado y dije: ‘Quiero ser peluquera de perros’ y tengo mi spa de mascotas”.

¿Se gana bien?

Si tienes licencia y certificado en Estados Unidos estás en otro nivel y trabajo con perros de gente muy importante que les invierten pues los aman, hay gente que le dan todo a sus perros, yo tengo tres gatitos que adopte en la calle, por la muerte de Yuyu aun no estoy lista para tener otro perro.

¿Como saliste de la depresión?

Con mi peluquería

¿Cuál es el perro más bello que hay?

El que le es fiel a su amo, y los perros mestizos son los más leales, el perro de raza pura es un poquito más arrogante.

¿Y tú sigues con tu novio mi bella Laura?

Sí, mi novio se dedica a la construcción, al desarrollo de edificios.

¿Tu hija María cuántos años tiene?

María tiene 20 años, estudia ingeniería civil y se va a especializar en Ingeniería Ambiental, está en el tercer semestre en la Universidad de Texas, en San Antonio y tiene el mismo novio desde que tenía 15 años, un chico tejano, Jordan Cárdenas y se llevan muy bonito.

Eres una mujer muy buena…

Me considero una buena persona y trato de ser justa aunque tampoco soy princesa de cuento ja ja, concluyó la ojiazul Laura Flores.