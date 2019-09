DIEGO LUNA LE TAPA LA BOCA A MARINA DE TAVIRA

Diego Luna, si tú quieres mantener la boca cerrada, no la abras, lo que no tienes derecho es a callar a Marina De Tavira cuando ella toda la vida ha hablado de sí misma y de sus cosas privadas con transparencia a la prensa.

¿Sufres de neurosis Dieguito? Porque cuando te dan los buenos días contestas: "¿Que tienen de buenos?". Quién te manda a aventarte un chisme tan sabroso como que Marina después de vivir 8 años con Sánchez Navarro lo dejó por ti.

Cuando los artistas quieren vender sus fajas, sus calzones y sus conciertos nos hablan a los periodistas para hacerles publicidad gratis, pero cuando queremos entrevistarlos no hay trapitos con que agarrarlos, se incomodan, se mueren de ira que les preguntes como si fueran Realeza o vacas sagradas.

Se entiende que Salma Hayek tuviera esa actitud porque está trepada en los cuernos de la luna y es putrimillonaria, pero Diego instalado en Brad Pitt no dejó hablar a Marina en el aeropuerto: "Porque mi trabajo no es de 24 horas". Diego, tan sencillo, estás neurótico y no quieres que te entrevisten, pues no vayas al aeropuerto donde hay guardias 24 horas y viaja en avión privado, ahí nadie te entrevista.

DANILO CARRERA MUERE POR SER PADRE, SU EX ANGELA RINCÓN SE HIZO TRATAMIENTOS PERO NO FUNCIONARON

Dicen que Ángela Rincón, ex esposa del actor ecuatoriano Danilo Carrera se hizo tratamientos para procrear y no pudo pero Michelle Renaud es muy fértil y si aún se muere de ganas ojalá tengan pronto a su bebé y aunque todos saquen su tarjetita de juez calificador diciendo que es pronto, ojalá se animen y lo que menos les urge es el papel.

ESMERALDA PIMENTEL: “DE CHICA ME GUSTABAN NIÑOS Y TAMBIÉN NIÑAS, DE GRANDE ABUSARON SEXUALMENTE DE MÍ"

La bellísima ojiverde, Esmeralda Pimentel, novia de Osvaldo Benavides que sale en Monarca, la serie de Netflix, donde tiene un padre bisexual, dice que ella de niña se sentía atraída por los dos sexos, pero su familia provinciana no habría podido comprenderla, sin embargo su novio sí la comprende, así como entendió que ella fue víctima de abuso sexual también en su infancia.

ESPERAR 5 AÑOS A QUE TU NOVIO TENGA UN TRABAJO REMUNERADO ES UNA ETERNIDAD QUE VIVIÓ SUSANA ZABALETA

Susana Zabaleta esperó un tiempo razonable para que su novio Roberto Pizano encontrara trabajo como actor. La tasa de desempleo es terrible aún así, 5 años son una eternidad, si no se consolida una carrera y tú tienes que ver por tus 2 hijos y no quieres adoptar a tu novio de 3er hijo, ya no puedes seguir con él.