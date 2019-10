El reality show del muerto más buscado del mundo: José José, que nunca estuvo desaparecido

Sara Sosa da los derechos del homenaje al cantante José José a Emilio Estefan en el que cantarán Gloria Stefan, su hija y Elvis Crespo a cambio de que él le produzca su disco…

Sara y su mamá velan a José José en la funeraria Caballero Rivero en Miami en la sucursal Wetchester, noticia que recién subieron a las redes y José Joel y Marysol ya van en camino. Pregunta: ¿Si José Joel y Marysol no son autorizados para qué los llamó Sarita?

Sara ha usado la muerte de José José para promoverse a sí misma como cantante diciendo que esa fue la última voluntad de su papá… Si no quiere hablar de su papá y honrarlo debería permitirle al público, de quien José José siempre dijo era su gran familia, que puedan velarlo.

¿Si Sara quiere ser cantante porque hace que la odien por su crueldad ante sus hermanos? ¿Realmente le vale que todo México diga que es una secuestradora y que Luisito Rey es un ángel comparado con #saritabuitre como le dicen en las redes lo cual ya es tendencia?

Al final, los hermanos harán las paces, todo mundo olvidará el “cuerpo perdido de José José”, que nunca estuvo perdido y asistiremos felices al lanzamiento mundial de Sara Sosa como cantante y no dudo que ese día invite a sus hermanos a abrirle el concierto.

La vida da tantas vueltas que con razón acabamos desvielados de la mente y del alma.

SOLO TENDRÉ HIJOS SI TENGO PAREJA ESTABLE: PALI DUVAL HIJA DE CONSUELO DUVAL





Pali Duval, ¿vives todavía con tu mamá, Consuelo Duval?

Sí y mi hermano Michelle y yo nunca nos vamos a ir de su casa, yo tengo 26, los cumplí el mes pasado y mi hermano 25 y los tres somos muéganos, por eso yo nunca he vivido con un novio, no porque no me deje mi mamá, ya que no es nada aprehensiva, sino porque tenemos un vínculo muy fuerte

¿Quieres tener hijos o no, por lo que viviste del abandono de tu papá con ustedes?

Tendría hijos solo si tengo pareja estable y si tengo la vida que quiero darles: casa, chofer, vacaciones, fue muy difícil que mi mamá tuviera que trabajar tanto y yo me hice responsable de muchas cosas que no me correspondían de chiquita, por eso cuando yo tenga hijos eso no pasará por lo cual tengo que trabajar mucho ahora y partirme la madre.

RICKY MARTIN “EMBARAZADO” DE NUEVO

Ricky Martin y su esposo Jwan Josef esperan su quinto bebé, el cantante anunció que junto a su esposo, se convertirán en padres de nuevo, primero tuvo a sus gemelos, después a sus gemelas y ahora tendrán un bebé más que dicen fue engendrado con el esperma de Jwan Josef, pero ambos serán los padres en el acta de nacimiento del nuevo bebé.