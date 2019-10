Enrique Guzmán ni que tuvieras la voz de Plácido Domingo para decir que no cantarás con Frida Sofía, pues no te subes al escenario con cualquiera.

Enrique Guzmán dijo: "Por el momento no me gustaría presentarme en un escenario con mi nieta Frida Sofía, esperaré a que triunfe porque yo no canto con cualquiera".

Enrique, Frida es tu sangre, ¡no hay que hablar sin permiso de la cabeza! Se entiende que esté muy enojado como también lo está su nieta pero en el más viejo debe caber la cordura y sin embargo, Enrique es el más insensato. Pero si le pegaba a Silvia Pinal, su esposa, ¿qué puede esperar la nieta? Mínimo que no piensa cantar con ella. Cuando dice esas cosas parece que no tiene sentimientos o que está hablando de su último enemigo. En lo personal amo el show de Enrique Guzmán porque es un hombre que conoce bien al público pero Enrique no le hagas el fuchi a la hija de Alejandra Guzmán, ni que tuvieras la voz de Plácido Domingo.

¿CUÁL ES LA NOVEDAD QUE VIOLETA ISFEL SE DESNUDE MIENTRAS SU MARIDO LE AGARRA LA POMPA?

Violeta Isfel se desnudó al lado de su marido Raúl Bernal. Ella está acostada desnuda mientras él le agarra una nalga y ella escribió abajo de la foto: “La vida son momentos. Amo tu visión del mundo esposo".

Violeta, yo me desnudo diario y no digo nada. ¿Cuál es la novedad si todos nacemos desnudos y nos van a enterrar desnudos?

Además, ¿qué importa si andas en cueros o traes cualquier garra encima? ¿O será que Violeta está tan contenta porque se casó, que ahora quiere 'vivir' desnuda para lo que se le ofrezca al marido?

LES ENSEÑARÉ A MIS HIJOS A QUE CUIDEN SU CORAZÓN: PATO BORGUETTI

Pato Borguetti, ¿vas a ser celoso con Santino cuando tenga novia, o con Gia? Con Gia sí, con Santo no. Hablando en serio, voy a ser protector pero no celoso, les enseñaré que cuiden su corazón.

¿Tu suegra los ayuda mucho, vive contigo?

No, ni mi suegra ni mi mamá viven en México, mi mamá estuvo casi dos meses porque aquí vivimos tres hermanos y se quedó unos días en mi casa, otros en casa de mi hermano y otros en la de mi hermana. Oda y mi mamá se aman y yo también tengo una gran relación con su familia y cuando vienen los abuelos salimos un poco más y les dejamos a Gia.

¿Le has dejado a Gia a Gretell para que la cuide?

No, pero Gia la conoce perfecto y sabe que es la mamá de Santino porque Gretell viene a mi casa y en algún momento va a suceder, porque Gia se ama con Santino, concluyó Pato Borguetti quien lleva 18 años en el medio del espectáculo como cantante, actor y ahora conduciendo con éxito Venga la Alegría.