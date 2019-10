Penélope Menchaca: "me compré una casa aquí en México, pero en unos años me iré a vivir a Italia al lado de mi hija"

¿Es cierto que tu marido y tú ya son los reyes de los bienes raíces?

Mi marido dice que yo no me compro ropa sino casas, pero es él quien tiene buen ojo y buen gusto, compra casas en mal estado, las remodela, las deja muy bonitas y las renta y nos va muy bien. Me compré casa en México porque viviremos aquí hasta que se acabe mi contrato en TV Azteca donde firmé por cinco años y como mi hija mayor se casó con un italiano, pasamos tres meses al año en Italia en Mallenta, una ciudad muy relajada a 20 minutos de Milán y es ahí donde nos iremos a vivir en unos años porque es un lugar muy familiar y compramos una casita al lado de nuestra hija y cuidaré a mis nietas.”

¿Tu marido muere por ti?

La regué cuando me casé con el papá de mis hijas pero la segunda vez que me casé con Warren -que me lleva 12 años- ha sido increíble. A la semana de salir me pidió matrimonio y le dije 'estás loco, ni me conoces' y contestó: 'Tengo 14 años divorciado y sé qué es lo que yo estoy buscando, a ti. Y si tú necesitas un noviazgo de años, está bien, nos lo echamos´.

Y ya llevamos 18 años juntos, es mi representante porque si el dinero se va a quedar con alguien, que sea con nosotros. Vamos juntos al gimnasio y al súper y cuando mi hija chiquita se fue hace cuatro años de la casa a estudiar a San Francisco, nos compramos un tráiler plateado y nos fuimos solos con nuestros dos perros durante seis meses a recorrer todo Estados Unidos y Canadá.

¿El verdadero papá de tus hijas dio manutención?

Mi hija grande me tiene prohibido hablar de su papá.

¿Tus hermanas y tu eran “Las Nenas”, dirigidas por tu mami directora del ballet del estado de México, ¿cómo acabaste en Estados Unidos?

Me invitaron a hacer el programa 12 corazones en Los Ángeles. Agarré a mis dos hijas, ni inglés hablábamos, nos fuimos las tres y Soraya mi hermana se fue conmigo, trabajó muchos años en mi programa, me conseguía ropa y manejaba mi imagen y ahora es reportera de Suelta la Sopa.

En TV Azteca siguen repitiendo 12 corazones y te ponen en un programa y otro pero siguen sin darte tu programa. ¿Por qué?

El destino no se equivoca, me quedo en México, hago distintos programas como el de Mexicana universal, mi contrato no dice exactamente para qué me contrataron, las palabras exactas fueron, aunque se oiga feo, 'te vamos a usar' y yo dije, 'pues úsenme', concluyó la adorable Penélope Menchaca.