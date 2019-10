Si no tiene dinero ni salud y muy poco trabajo le aconsejamos al papá de Gael García Bernal que deje en reposo a sus espermas

El papá de Gael García Bernal, Ángel García, anda de enamorado, en la producción le dicen El mil amores porque anda de ponedor queriendo tener más hijos con su joven mujer con la que desafortunadamente ha perdido dos bebés.

Su exesposa, Karla Ríos, mamá de su hijo José Emilio García dice que Ángel se enferma cuando le conviene, como a la hora de pagarle a ella, ahí si se pone “muy malito” y le manda mensajes a su hijo Gael sobre sus penurias económicas, cuando Gael tiene su propia vida y seguramente piensa lo mismo: Yo que culpa tengo que mi papá se deje querer y sea tan amoroso.

Don Ángel si como usted dice, no tiene dinerito ni mucho trabajo y tiene dos exesposas y dos hijos, además se siente enfermo y piensa que no va a vivir mucho como repite constantemente, ¿por qué mejor no deja descansar a sus espermas? Déjelos en reposo que usted ya cumplió demostrando su hombría.

NINEL CONDE ES UNA DIOSA, SINO UNA MUJER COMÚN Y SILVESTRE

Si vendes trajes de baño tienes que anunciarlos, Ninel Conde el mejor producto que vende es a Ninel misma, pero en las fotos donde la paparatzearon, en las que no está posando, se ve que no es una Diosa sino una mujer común y silvestre como cualquiera de nosotras con celulitis y que el Bombón asesino es como todas las vecinas, así las veas espectaculares todas se levantan con los pelos de coyotes parados además de que el paso del tiempo no perdona a nadie.

LA TRAICIÓN DEL EXFUTBOLISTA ANTONIO CARLOS SANTOS A SU ESPOSA EMMA PORTUGAL

Antonio Carlos Santos, exfutbolista, casado durante 27 años con Emma Portugal, resultó todo un semental que tuvo tres amantes y un hijo con cada una mientras estaba casado, uno en Brasil, otro en Veracruz y otro en Puebla, además de la hija Carla que tuvo con su esposa Emma.

Qué dura es la vida después de que Ema a quien ahora humilló el pateador se pescó al Pichichi de oro, Hugo Sánchez, en la época en las que él era Dios, pierde a su hijo y pensó que con Antonio Carlos iba a tener algo más sólido, pero ha sido tan doloroso que dice que no quiere volver nunca a tener pareja, ya no vivirá en México y se va a Estados Unidos al lado de su hija Hemma Sánchez a recibir y darle amor a sus nietos.

La vida de Emma Portugal es una historia muy dura de cuernos y desamor, pero la vida te cobra todo y la jovencita con la que hoy vive Antonio Carlos Santos al ratito se va a aburrir y va a decir:Yo no pienso sentarme a cuidarle la próstata al viejito, y ahí es donde vendrán los asegunes.