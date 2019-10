ADOPTAMOS A MIS 2 HIJAS PEQUEÑAS PORQUE FABIOLA Y YO INTENTAMOS 10 AÑOS TENER HIJOS IN VITRO Y LAS INSEMINACIONES FUERON DESGASTANTES”: LUIS DE LLANO

Luis de Llano, ¿Cuántas veces te has casado?.

“4 veces, mi primera esposa, Pamela se convirtió en mi tía, me divorcié y se casó con mi tío y viven en Houston, con Patricia duramos casados 16 años y tenemos dos hijos: Lisa y Luis de los que tengo cuatro nieto y la apoyo económicamente y en arreglos de su vida por recomendación de Fabiola, me casé con Susan 12 años y tuvimos a Francisco y con Fabiola me case hace 16 años y me dijo: -Luis, si nos casamos nunca nos divorciaremos, no quiero una vida disfuncional’. Yo le dije: -pero si ahora todo es disfuncional’.

¿Por qué adoptaron 2 hijas, si tenías tres hijos?

“Tratamos diez años de tenerlos in vitro, fueron tan desgastantes las inseminaciones que adoptamos 2 niñas, a Aitana que tenía estrabismo cruzado, no era bizca ¡lo que sigue! Y en el Dif de Chihuahua no la operaban por falta de presupuesto pedí autorización y a los 7 meses de edad la trajimos para operarla y la adoptamos, no podía caminar y después de varias operaciones baila, adoptamos a Roberta cuando tenía 3 años, las dos tenían otro nombre y les pusimos el que ahora tienen, ellas y su mamá son la alegría de mi vida.” concluyó Luis de Llano.

MACA: TENGO 33 AÑOS DE EDAD, POR ESO ME TATUÉ 1986, ES EL AÑO EN EL QUE NACÍ , MIS DEMÁS TATUAJES NO SIGNIFICAN NADA

Maca, ¿Por qué te tatuaste “You” en el cuello?

“Solo tengo un tatuaje que significa algo, “1986” en ese año nací, tengo 33 años, tengo un lobo y una pantera tatuados, no significan nada, se me antojo tatuármelos y ya”.

¿Desde cuándo te cortas el pelo como soldado raso, chiquitito?

“Lo tenía largo en Nueva York y hace 6 años que volví se me antojó, dicen que las mujeres tienen miedo que les pase algo si se cortan el cabello pero no me pasó nada, es tan práctico que a veces me lo corto yo.

¿Eres feliz?

“Siempre he sido feliz, me encanta trabajar, empecé a los 16 años por gusto ya que por suerte nunca he tenido la necesidad de mantener una casa”.

¿En qué te gusta invertir tu dinero?

“¿Ahora la gente invierte o nada mas usa su dinero para vivir? Yo aún no gano para invertir, lo uso para viajar.”

¿Maca es tu nombre?

“Me llamo María del Carmen pero mis papás y en la escuela me decían así y se me quedó”.

¿Tienes miopía o por qué usas lentes?

“Estoy bien ciega pero dicen que soy más guapa sin lentes”.

¿Qué es lo que más te gusta y choca de nuestro trabajo?

“Lo que más me gusta es el trato con la gente y poder dar mi punto de vista, lo que más me choca es que la gente se sienta con derecho de decirme lo que quiera o de juzgarme pero como yo lo hago entonces lo entiendo, solo que a veces me choca”.