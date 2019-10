MANUAL: “COMO HUMILLAR A TU MAMÁ EN PÚBLICO Y EN SU CUMPLEAÑOS” LECCIÓN 1 POR RODRIGO VIDAL EL CUAL INCLUYE MORALEJA

Ya hicieron el “Manual Rodrigo Vidal: -Cómo humillar a tu mamá en público”-: lección 1: rogarle al cadenero y filmarte mientras lo haces con tu mamá a un lado para que todos sientan “feito” por ella, haciendo el “oso” arrobando a la Profeco y subir tu video a las redes vistiendo camisa de cuadritos tipo vaquero y la mamá con chamarra como egresada hace 50 años del colegio Regina, razón suficiente para que no te dejen pasar a un antro en Acapulco donde son super fijados del outfit.

MORALEJA: Si no te dejan entrar al antro de moda aplica la de: -“Soy amigo de Ovidio” y así el cadenero te da buena mesa, si ni esa te funciona, te compras tu six de cervezas y a la playa o a cenar paellas en el festival. Sobretodo prohibido ponerte a llorar de impotencia y hacer como Vidal que ya ni festejó a su mami , sólo la llevó a cenar tacos lo cual hizo que su mamá llorara más por haberla expuesto a la grosería en Redes Sociales. Moraleja y lección número 2: DE Si traes chanclas no te van a dejar entrar jamás a un antro chido en Acapulco.

EL CONCIERTO DE ALEX FERNÁNDEZ JR INCLUYE TUTORIAL PARA APRENDER INGLÉS

¿Neta en su primer palenque Alex Fernández junior le dijo al público: “reparamos un concierto tan chingón que se van a cagar? ¿Será que lo dijo porque en los baños del Palenque cobran 5 pesos y necesitaban aumentar las ganancias?

El dato es que el público lo regresó 3 veces después de que si se adueñó del escenario y bien con el mariachi con el que hace la dinámica que cada tres canciones le tocan la rola de “tequila” y él comienza a bailar y hasta te sirve para tomar clases de inglés porque de pronto saca palabras como: “Are you ready? ¿Do yo want more? Let’s sing! Y si sirve, yo aprendí inglés con Belinda con la canción de Be Free y con la canción: “follow the leader”: Conciertos con tutorial incluido.

LA HIJA SUPERÓ A LA MAESTRA, DESPUÉS DEL ESCÁNDALO, MAÑANA EN EL ESPECIAL DE HALLOWEEN DE ORLANDO, FRIDA SOFÍA LANZA EN VIVO EL VIDEO DE SU CANCIÓN “NADA ES PARA TANTO”

Mañana 31 octubre desde Orlando en el gran especial de Halloween la hija de Alejandra Guzmán dará la exclusiva del video “NADA ES PARA TANTO” a Telemundo, canción totalmente en español en la que Frida es co autora. Si su mamá era maestra en escándalos para lanzar sus rolas, la hija superó a la maestra. Por cierto le preguntaron a Frida Sofía si va a ser la imagen de la marca de preservativos de su tío Pedro MOCTEZUMA quien dijo que a lo mejor su sobrina regresará a México a trabajar dando la cara para su marca de condones pero Frida dice que no tiene a que regresar a México y menos en este momento en el que se está lanzando en grande en los Estados Unidos para toda la gente latina que vive del otro lado del Charco.