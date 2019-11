Tuve un romance con Sasha Sokol cuando la lancé como solista: Luis de Llano

¿Cuánto tiempo duraste de novio de Sasha Sokol?

Tuve un romance con ella cuando dejó Timbiriche y la lancé como solista en el Teatro de la Ciudad y después trabajé con ella 8 años, pero al año me mandó a la goma.

¿Y vivieron juntos?

Vino a vivir una temporada en mi casa cuando la ayudé a hacer su carrera como solista.

¿Qué dijo su mamá que viviera contigo en tu casa?

Su mamá era maravillosa, yo la quería mucho. Convivimos mucho y en una de esas se quedó a vivir en mi casa, en la calle de San Ángel. Me da orgullo que le hice su primer disco.

¿Cuántos años le llevabas a Sasha de Timbiriche cuando fueron novios?

Como 20 años. Ella empezó en Timbiriche en el año 1982 y el lanzamiento de Sasha solita fue en el 86, ella ya tenía 17 años. Cuando salió de Timbiriche le produje varios discos y la telenovela Alcanzar una estrella 2, en 1993, con Ricky Martin, de donde formamos el grupo Muñecos de Papel, ahí también estuvo Eduardo Capetillo, Pedro Fernández, la Gaviota, con tal éxito que hicimos una película.

Se dijo que Sasha Sokol tuvo un hijo contigo y abortó.

Que lo prueben, yo tuve una gran relación con su familia, con Magdalena su mamá, con su hermano Michel.

¿Amaste mucho a Sasha?

Sí la amé mucho y la quiero mucho, se volvió una mujer muy culta, muy preparada, ahora es la que produce los shows de Timbiriche.

Benny Ibarra estaba en Timbiriche cuando fuiste novio de Sasha Sokol, ¿no te reclamaba porque andabas con su compañera?

No porque anduve con ella cuando Timbiriche y la gira de la obra Vaselina terminaron y Sasha salió y entró Thalía. Entonces Benny no me dijo nada.

¿Estuviste enamorado de alguna otra artista además de Sasha de Timbiriche?

Sí, pero de la mayoría no puedo dar nombres, tuve una relación de mucho tiempo muy bonita con Claudia Ramírez cuando ella empezaba.

¿Y fuiste amigo de Luis Miguel?

Trabajé con él varias veces en especiales en Viña del Mar, en Expo Sevilla 92, lo traté cordial y profesionalmente, pero nunca socialmente, ni fui de su banda, siempre estaba rodeado de paparazzis y “paparásitos” que le metían ideas.