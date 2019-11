OLIVIA COLLINS: “LA CASA QUE YO TENÍA CON EL PAPÁ DE MIS HIJAS ERA MÍA PERO ME DECLARE INSOLVENTE Y LA CASA PASÓ AL BANCO Y SE PERDIÓ PERO ESTOY PENSANDO EN COMPRAR UN PISO PARA IR Y VENIR A VISITAR A MIS HIJAS”









Olivia Collins ¿Te gustaría irte a vivir a España?

“Yo estoy planeando comprar algo por allá para tener…Ya tengo la nacionalidad española, también, entonces sí; no sé, tener un departamento o un piso para ir y venir porque ahora llego a un hotel.”

¿No te quedaste en la casa de tus hijas?

“No, no, no.”

¿Pero saludas ya bien a tu ex?

“Estamos bien y en mi corazón está perdonado, cuando voy mis hijas se van conmigo al hotel y él está consciente de que no me ven y cuando voy quieren estar conmigo al full.”

¿La casa de España no era tuya?

“Así es, era mía pero la teníamos hipotecada y cuando pasó todo yo me declaré insolvente porque, obviamente, ya no podía seguir pagando una hipoteca tan cara; entonces, me fui al banco y le dije que yo me declaraba insolvente y esa casa pasó al banco y se perdió todo.”

¡Ay, qué barbaridad, qué pena!“Sí, da pena pero bueno, más se perdió en la guerra y hoy por hoy, qué bueno que pasaron las cosas; qué bueno que pasaron así porque hoy estoy tan bien, tranquila y tan feliz.” concluyó la divina Olivia Collins.





“ME GUSTARÍA CASARME NO PORQUE NECESITE UN SEÑOR QUE ME DE SU APELLIDO PUES NO USO APELLIDO SINO POR EL RESPALDO”: DULCE LA CANTANTE





¿Crees en el matrimonio o eres de noviecitos con derechos? Le pregunté a la cantante Dulce….

"No me gusta ni tengo historial de andar con uno y otro no por santurrona pero no expondré mi salud por una calentura, tengo un cubo de hielo en la cabeza en ese aspecto pero me gustaría casarme con papel firmado, no necesit que un señor me dé su apellido porque ni uso apellido sino que es por el respaldo.”

¿Uno de 20 años?

"No, a un chamaco de 20 años no lo quiero ni para hijo, ya tengo hija, quiero un señor maduro no necesito un hombre para que me dé una buena vida pero tampoco estoy para mantener a nadie, la silla está vacía y no voy a tener un monigote para que cuando llegue el bueno no tenga dónde sentarlo”.

¿Y si tu hija Romina se pone celosa?

“Para nada, ella tampoco quiere que yo esté sola”.

¿Y tu hija Romina por fin se inseminó para tener a tu nieeto porque alguna vez dijiste que si ella asi lo deseaba tu la ibas a apoyar totalmente y tal vez hasta mejor porque así no tendría que pelear con el papá por el pasaporte?

“Prefiero no hablar de la vida de mi hija porque ella no es artista y no le gusta que hable de sus intimidades”.

Dicen que el que calla otorga, ¿Estás otorgando que tut hija si se inseminó?

“A mi hija no le gusta que hable de su vida privada y lo voy a respetar.” Concluyó la bella cantante Dulce