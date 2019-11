Ex RBD Dulce María será oficialmente la madrastra de los tres hijos de su ya falmante marido, Paco Álvarez

Paco Álvarez y la cantante Dulce María, ex RBD se hicieron novios en 2016 cuando él estaba casado, con tres hijos y fue contratado para hacerle su videoclip. El sábado 9 noviembre se casaron y ya oficialmente Dulce María será la madrastra de los tres hijos de él y esperemos que pronto tengan su propio hijo.

Yanet García, la Chica del Clima del programa Hoy, habla de su familia

Es una de las tres mexicanas con más seguidores en las redes. Yanet García, ¿tus papás están casados?

Viven en Monterrey separados, mis papás no terminaron bien, mi papá se alejó muchísimo y ya no tuvimos contacto con él, pero yo no tengo resentimientos con nadie, a mi mamá la apoyo demasiado, cuando hice la revista H, lo primero que hice con ese dinero fue comprarle un terreno súper grande, súper bonito y se lo di a mi mamá, le dije: esto es tuyo. Y ahí me voy a construir una casa porque quiero algo mío y para mi familia, mi mamá, mis tres hermanas y mi sobrina Alesandra, somos muy unidas.

Dejaste Nueva York y vives sola porque te contrataron en el Programa Hoy, ¿la producción te consiente, te puso casa?

Sí, me vine por una muy buena oferta para mí, económica y profesionalmente y no sufro de estar sola, soy muy tranquila. me encanta estar conmigo misma, irme al gimnasio, al cine y me fui sola a grabar la película Bellesonismo a España, en la que soy una de las protagonistas y de ahí me fui sola a París y a Roma a turistear, soy muy independiente, así me siento cómoda.

¿Haces mucho ejercicio, cuántas sentadillas haces al día para tener esas pompis espectaculares?

Me encanta el ejercicio, yo era muy delgada y mi físico cambió drásticamente, soy muy disciplinada y constante, yo normalmente entreno una hora y media diario y así desarrollé masa muscular y cuido la alimentación, que es el 70% del resultado, de lunes a viernes cuido mucho mi alimentación y sábado y domingo como lo que yo quiera y hago pesas.

¿Con ese cuerpo piensas en embarazarte?

Me encantaría tener a mis hijos hasta el matrimonio pero si no me caso ni tengo hijos también sería feliz, concluyó la bellísima Yanet, que es bellísima por fuera, pero yo que convivo en el Programa Hoy con ella puedo confirmar que por dentro es mucho más bella que por fuera y eso está difícil.

Dos noviazgos falsos

Martha Julia y Eduardo Yáñez no son novios, no inventen. Y Eiza González no anda con la modelo Nicola Peltz yn sí tiene novio, aunque no dice quién es porque borró todas las fotos de su Instagram del último que le conocimos, el actor australiano, pero supuestamente, dice tener novio.