La guapa mujer que será esposa de Sergio Goyri, cuenta detalles de su eterno romance

Lupita Arreola, ¿qué es lo que más te chulea tu futuro marido Sergio Goyri?

Le encanto físicamente, le gusta que soy una excelente hija, que soy una excelente madre que siempre estoy al pendiente de mis papás, soy muy hogareña, me encanta decorar, me encanta cocinar y lo hago con excelencia. Que lo atiendo, siempre lo chiqueo, lo respeto mucho, lo amo y se lo digo a todas horas. Todo eso es lo que le fascina de mí.

¿Tu lo atiendes y él como te consciente a ti?

Es muy detallista, me abre la puerta del carro, cuando comemos y me levanto de la mesa él se levanta también y me fascina de él y si no nos vemos en tres días, nos dejamos en la oficina y en la casa flores y papelitos escritos y nos mensajeamos y hablamos por videollamadas todo el día. ¡Nos encantamos!

¿Ya te dio el anillo de compromiso?

Sí, me lo dio con mucho sentimiento.

¿Ya viven juntos?

Pues sí, vivimos juntos, los dos sabemos qué queremos y aprendimos de los errores de nuestras relaciones anteriores y ya sabemos qué es lo que ya no queremos y sólo deseamos estar juntos, apoyarnos laboralmente y sobre todo amarnos y respetarnos.

¿Te pide que te tapes cuando te vistes con sensualidad, ya que es celoso?

No, Sergio me respeta mucho y no se mete jamás con mi ropa y yo también respeto su forma de vestir.

¿Qué edad tienen los hijos de Sergio ahorita?

Los más grandes: Sergio, Omar y Oliver entre 35 y 30 y los dos chicos: Nitro y Sherlock, tienen 19 y 24 y afortunadamente me llevo muy bien con todos.

¿Sus hijos trabajan con Sergio o no?

No, son independientes en todos los sentidos.

Ustedes viven con tu hija chica, ¿cada cuando ven a los hijos de él?

Hemos coincidido en fiestas, por ejemplo, ahora que se casó el hijo de Sergio en San Miguel de Allende ahí convivimos todos.

¿Sergio conoce a tu ex marido?

No son cercanos pero Sergio sabe de mis relaciones pasadas y yo tengo el gusto de conocer a sus ex mujeres, he coincidido con la mamá de Nitro cuando boxea, la he visto de lejos y hay una cordialidad nada más.

Lupita, ¿No tenías antes el pelo negro?

Si, pero soy rubia, desde niña mi pelo es rubio.

¿Sergio ya vendió su rancho?

Estamos en eso.

¿Te grita cuando se enoja?

No es patán, por el contrario los dos somos muy respetuosos, precisamente le dije a mi hijo que tiene novia: 'Hijo: respeto y comunicación son las palabras mágicas y donde más demostró el tamaño de la caballerosidad que tiene, fue cuando subí el video de Yalitza, lo cual fue un error o un horror, como siempre digo pero su único reclamo fue decirme '¿qué hiciste?'. Sergio es un señor.