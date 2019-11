Itatí Cantoral: "No creo que me toque una nuera malvada, mis hijos a sus 19 años son muy buenos y los dos ven por mí"

Los gemelos que tienes con Eduardo Santamarina tienen 19 años, ¿ya no viven contigo?

De chicos nunca los llevé a estudiar al extranjero, los quería conmigo, pero para su crecimiento personal Eduardo estudia actuación en Nueva York, es un estudiante brillante y lo aceptaron en cinco universidades americanas y estudia actuación allá.

¿Tienen novia los gemelos?

Ahorita no tienen novia.

¿Y qué haces si te toca una nuera malvada?

No lo creo, mis hijos son muy buenos conmigo, ven por mí, Roberto me esperó a que acabara la obra en la que estoy, Testosterona de Sabina Berman y me dice:"Mamá te llevo al cine". Sentí hermoso y pensé "si no tengo un compañero, Diosito, con que mis hijos estén sanos soy feliz”.

¿Tu hija María Itatí es tan bonita como tú?

Es más bonita que yo.

¿Quiere ser actriz como su mami?

Es muy buena tocando el piano, componiendo y cantando, por lo que yo creo que al final acabará dedicándose al medio artístico pero ahora a sus 11 años de edad dice que no quiere ser nada que tenga que ver con el arte, que ella quiere ser presidenta de la república y yo lo que quiero para ella es que sea feliz.

A tus tres hijos los amas por igual, pero ¿con quién es la relación más difícil o con cuál de ellos tienes más química?

Con Eduardo, el que estudia para actor. Me la paso todo el tiempo discutiendo, si prendo un cigarro Eduardo casi me saca del carro, Roberto, el futbolista es más relajado y es muy calmado, me lleva al cine y me procura y ahorita estoy corriendo con mi hijo Roberto todos los días en los Viveros porque él no vive aquí, ya que está contratado en el equipo de futbol de los Leones Negros en Guadalajara, pero vino hace dos semanas a operarse del apéndice pero tenía una hernia de espiga, algo rarísimo que se complicó horrible, pero al final salió perfecto y tiene cuatro semanas de incapacidad, por lo que está en mi casa. Pero cuando se va, se me hace un nudo en la garganta. Y con María, la consentida, me llevo muy bien.

