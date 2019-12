Niurka nunca ha sido interesada, por eso tiene autoridad para reclamar a las que se venden por lujos

Niurka se siente con autoridad para reclamarle a Ninel Conde que elige hombres para explotarlos y no darles el “tesorito” si no hay diamantes, viajes y camionetas de por medio, porque Niurka le da su “tesorito” a los que la hacen feliz en la cama, aunque sea ella la que le tiene que dar la camioneta a ellos, como hizo con su novio guarura y con Bobby Larios.

Por otro lado Niurka es muy auténtica pero nunca hemos oído que mande a un ex a la cárcel ni que le prohíba a ninguno de los tres padres de sus hijos verlos, por eso ella desprecia a las mujeres que “venden” su cuerpo porque ella le regala el suyo al hombre que se le pega la gana aunque sea un Don Nadie y eso no se le puede negar, con lo divina que era, si hubiese sido interesada pudo haber agarrado al millonario que hubiera querido y hasta yate le habrían dado.

NO PASA NADA MAS EN MÉXICO, EN CHILE APUÑALARON AL BAJISTA DE GRUPO MIRANDA

Gabriel Lucen, bajista del grupo argentino Miranda, fue apuñalado durante un asalto en Chile en donde la banda iba a hacer dos presentaciones. Primero le quitaron su bajo, su celular, su dinero y hasta de la ropa y sus joyas lo despojaron, además de robarle sus documentos migratorios y su pasaporte. Y encima le dieron varias puñaladas, y aunque ya está fuera de peligro y estable en el hospital, obviamente está aterrado ya que al parecer, el jefe de los asaltantes usó el pasaporte para venir a México, porque siente que aquí estará más protegido que en Chile, ya que se enteró que aquí un juez muy respetable dejó libre al exdirector de Amazon México después de que el cobarde agarró a batazos en la cabeza y a cuchilladas a su esposa mientras ella dormía, lo cual según el señor juez no es intento de homicidio, sólo violencia doméstica y lo dejó libre, momento en el que el contrató sicarios que asesinaron a balazos a su mujer y por supuesto él sigue libre. Con estos datos México se convierte en un paraíso para delincuentes, ladrones y asesinos de personas “Fifi”, que en México son personas de segunda, que no merecen ser defendidas por la ley.

ANGELIQUE BOYER DICE QUE A SUS 31 AÑOS DE EDAD NO TIENE DESEOS DE SER MADRE

Angelique Boyer dice que por ahora no tiene deseo de ser madre y tiene mucho tiempo para pensar si desea darle un hijito a Sebastián Rulli, y si, ¿cuál es la prisa para descomponer ese cuerpo de muñeca? Aunque si somos sinceros, si el guapo de Rulli y la divina Angelique deciden ser padres, ese bebé les va salir hecho a mano, de eso no me cabe duda.