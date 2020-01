Martha Cristiana: Raúl, mi ex marido, tuvo la cortesía de avisarme de su compromiso con Ana Serradilla

¿Cómo te enteraste que tu ex marido y Ana Serradilla que casan?

Raúl tuvo la cortesía y el cariño de decirme: "le acabo de dar el anillo a Ana y quiero que lo sepas por mí". Viven a dos minutos de mi casa y mis hijos se llevan muy bien con Ana.

¿Te quedaste con tu casa?

Si pero hubo una batalla durísima para ponernos de acuerdo.

¿Te gustaría volver a ser madre y tener una niña?

Nunca tuve ganas de tener una niña por las broncas con mi mamá. El divorcio de mis papas fue horrible, nunca se pudieron volver a ver ni en pintura, no hubo el respeto y cariño que hay entre Raúl y yo, fue muy rudo. Mi mamá estaba muy lastimada, mi papá muy enojado y yo viví con dos personas con mucho dolor y me separé mucho del género femenino por la misoginia de mi papá; me volví un "guy girl”, a veces todavía tengo actitudes misóginas que erradicaré, pues las mujeres me fascinan.”

¿Las mujeres te fascinan pero no para relaciones amorosas?

Nunca he tenido una relación amorosa con una mujer, me sería imposible enamorarme de una, pero me considero hetero flexible y no soy hipócrita, no me dan asco, ha habido chavas que me han dado un beso y no me he vomitado. Pero definitivamente lo mío son los hombres y es con quien he construido vidas y tenido hijos, pero un beso nunca se lo he negado a una chava, tampoco han habido 500, pero si tres experiencias bonitas, a lo mejor en otra vida pero en esta, tener una relación amorosa con una mujer, definitivamente no. Me fascinan como un género increíble con inmensas capacidades.

¿Qué opinas de que Bárbara de Regil dice que no debemos de chupar, ni comer grasa?

Dejen de prohibir tanto porque no alcanzo a desobedecer todo.

¿Quieres a Raúl Martínez Ostos, tu ex marido de nuevo para ti?

No lo quiero para mí, pero lo quiero de padre de mis hijos y lo amaré toda la vida.

¿Te sientes sola?

Aunque disfruto mucho viajar y ver a mis amigos, a veces me siento sola, pues mis hijos tienen sus vidas, mi primogénito tiene 30 años, tiene un hijo y una novia divina, Aaroncito cumplirá 28 años y tiene su vida muy hecha, Luca mi primer hijo con Raúl, tiene 18 años y estudia en New Hampshire y Mateo tiene 14 años y ya es el único de los cuatro que vive conmigo; le doy una flojera aplastante, pues está en plena adolescencia y me gusta darle su espacio. Por cierto, de mis cuatro hijos, Mateo es el único que quiere ser actor y se irá a estudiar a Nueva York o a Londres. Así que estoy feliz por ellos, pero por eso a veces es que me siento sola.

Esto nos contó Martha Cristiana, quien también escribe en Animal Político, pinta y escribe poesía, es guapísima y tiene una personalidad arrolladora.