Lo único que aportó Colate al hogar de Paulina fue la paternidad y desde ese día vive a cuerpo de rey

Desde que “Colate” embarazó a Paulina Rubio, tiene la vida resuelta. Paulina trabaja y trabaja y la estrategia de él es ver cómo le tumba más dinerito a Paulina. Bueno le salió de mantenido que usa al nene para asegurar su vida y que Paulina Rubio lo mantenga a cuerpo de rey hasta que su nene cumpla 18 años, porque sin el niño se queda sin abejas y sin miel.

Por cierto, yo pensaba que sólo entre la realeza pasa eso de: “No me pasan al niño, sólo me dejan hablar con las nanas”, como se queja amargamente Colate. Y es que ser padre por teléfono no es agradable, pero la que paga es Paulina y ya parece que las nanas le van a hacer caso a él, que sólo está de adorno y lo único que aportó a ese hogar es un pequeño espermatozoide maltrechón.

EL ANILLO DE COMPROMISO ES EL INFALIBLE “ÁBRETE SÉSAMO” NO HAY MUJER QUE TE NIEGUE ALGO ANTE ESE REGALO, A CARLOS PONCE LE CONSTA

¿Cuántas bodas le hemos oído a Carlos Ponce? Varias y sigue teniendo chavitas que le aceptan el anillo y le toleran que se ponga sus moños. Qué afortunado que sigue teniendo a la mujer que quiere y que después de haber terminado un año con Karina Banda, ya que él no estaba seguro de casarse, volvieron y pues ya ni modo, le tuvo que dar el anillo de compromiso que es el infalible “ábrete Sésamo”, con el anillo no hay mujer que te niegue algo: ¿Qué quieres mi rey? Hasta que la carroza se te convierta en calabaza y el anillo se te convierta en “vidriante”.

SAÚL CANELO ÁLVAREZ MEJOR COLECCIONAR TRANSPORTES QUE AMIGOS QUE TE DEJEN EN LA RUINA

Saúl Canelo Álvarez, tú grita y presume a los cuatro vientos tu dinero que te ganaste a puñetazo limpio como tu nuevo juguete, el yate valuado en mil 136 millones de pesos que bautizaste en letras supermayúsculas: CANELO.

El Canelo colecciona transportes: autos deportivos, jet privado, caballos y ahora yates que es mejor desperdiciar tu plata en farras con amigos que te llevarán a la ruina.

ANGELIQUE BOYER Y SEBASTIAN RULLI TIENEN MUY CLARO QUE A ESTA VIDA VENIMOS A GOZAR

Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen la relación ideal: Los dos tienen dinero, trabajo, no tienen complicaciones pues sin hijos en común, duermen sus noches completas en santa paz. ¿Para qué complicarte la vida paradisíaca con un hijo? Ellos sí ven mucho el programa Pare de sufrir, ni piensan en matrimonio, familia ni hijos y a divertirnos como Dios manda que a esta vida venimos a gozar.

Por su parte, Sebastián puede ser el Rey Mago o Santa Clós y aparecerse con regalos lindos estando muy relajado cuando ve a su hijo, ya que no pasa las 24 horas en vigilia. Hay que decir que el guapísimo Sebastián ha sido el mejor padre que lo han dejado ser.