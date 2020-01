A Camila Sodi le pegó fuerte el noviazgo de Diego Luna y Marina de Tavira

La relación su ex Diego Luna y padre de sus dos hijos, le pegó durísimo a Camila Sodi, porque se ve que está muy enamorado de Marina de Tavira, quien no es “Juana de las Pitas”, sino una actriz de talla y estatura de haber participado en los Oscares y a lo mejor ellos sí se avientan un “santanazo” y tienen un hijo para que su amor fructifique aún más.

Y es que aunque Marina de Tavira y Diego Luna no se besan en público, hay más enjundia y más tela de dónde cortar entre ellos, que la que existió con Marina y Rafael Sánchez Navarro, durante los seis años que duraron juntos, porque con el hijo de Manolo Fábregas, ambos eran muy cuidadosos de que no los vieran entrando junto a hoteles, mientras que con Diego no sé si se agarren confianza, pero se deben agarrar otras cosas, porque entran juntos a los hoteles y salen los dos con el pelo mojado. Y no creo que sea porque están ahorrando el agua.

¿Quién pagó la cuenta en el restaurante más caro de Los Ángeles?

A lo único que no aprende la humanidad es a no comer y Diego Luna y Marina de Tavira sí comen y así los pescaron en Los Ángeles, besándose y comiendo en el restaurante más caro, porque para eso es la plata, para gastársela, no para guardarla abajo del colchón. Y mientras se masticaban a besos (Marina fue el postre y seguro a solas “destienden” la cama) Camila se pregunta: "¿Quién pagó la cuenta? Se están gastando las quincenas de mis hijos".

Los hombres piensa que los bebés

son muñecos

A Natalia Subtil del estrés le dio una enfermedad nerviosa incurable en la piel: psoriasis. Y es que todos tenemos nervios, pero a unos les dan tics, manías, gastritis, nos ofende que nos miren feo cuando ni nos estaban viendo a nosotros: “Tú me viste de reojo y moviste al pestaña con ojos asesinos”.

A Natalia Subtil la matan los nervios cuando le deja a Sergio Mayer Mori cuidando a su hija mientras ella echa novio y también cuando no tiene novio y tiene que responsabilizarse solita por la nena.

Lo cierto es que tener un hijo y saber que el papá se va a responsabilizar, es tirar el volado al aire y somos las mujeres quienes tenemos que cuidarlos y atenderlos en el 80 por ciento de los casos, ya que ellos no responden, porque no viven en la misma casa que la mujer y el hijo; y lo que no miras, se te olvida.

Mientras tanto, los hijos de Luis Miguel preguntan: "¿Por qué no me quiere mi papá, le hablo y no me contesta?".

Es que los señores piensan que el bebé es un muñeco, lo pones a dormir un mes y luego lo sacas a jugar y claro, los bebés crecen con carencias afectivas tremendas que no se pueden arreglar llevándoles cajotas con regalos.