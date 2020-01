Súper padrotes venden notas a la prensa

No te compro la vida de Paulina Rubio, que tiene que mantener al par de incordios que fueron sus súper “padrotes”, porque no son súper padres para nada. Los dos se paran afuera de la puerta de su casa, donde convocan prensa cada que Paulina mueve una pestaña, ¿de qué otra cosa pueden vivir los dos “don nadie"?, si no es de vender notas para de esa manera sigue viviendo de Paulina.

Hay a quien le gusta la mala vida, ella decidió “los niños son míos aunque le pique los ojos a los dos interfectos, uno más idiota que el otro”.

Que no nos extrañe que aunque mantiene a este par, se encuentre a un tercero.

Colate se separó de Paulina en 2014, sigue chillando que no tiene ingresos para su hijo y paga 52 mil pesos al mes por su depa en Miami, donde vive con la novia y es vecino de Julio Iglesias.

Y el Chicharito, ¿por qué tan hambriento?

Chicharito, contratado por el Galaxy de Los Ángeles gana seis millones de dólares al año, pero su verdadera ganancia es su esposa Sara Kohan, a la que todo el día besa, muerde y parece que se la quiere comer en todos los sentidos.

Yuridia, ¿embarazada o enferma?

Yuridia no está sana y canceló fechas del tour que reembolsará pero dicen que la verdad de la cancelación es que está embarazada.

Ricky Martin, Tiburones, dejen de hacernos sentir avergonzados por el amor homosexua

Ricky Martin lanza Tiburones, canción para que haya inclusión de amores homosexuales.

Y Montserrat Oliver aceptó que no salió antes del closet por miedo a qué dijera su hermana, y a perder su trabajo. ¡Dejen de hacernos sentir avergonzados por ser gays, morenos, chaparros gordos o viejos!

Alicia Machado presume descomunal y perfecto trasero

Alicia Machado, ex Miss Universo, tiene una figura de envidia, se puso tanga con la que puso a temblar a más de uno y enseñó un bellísimo y trabajado trasero.

Anahí será mamá a los 36 años de edad

Anahí canta Latidos para Emiliano, su segundo hijo que tendrá a los 36 años de edad y a los cinco años de casada con el político mexicano Manuel Velasco Coello.

Christina Aguilera apenas se abrió la bata

Christina Aguilera anunció que se iba a desnudar, pero salió de bata larga un poco abierta, por donde enseña un poquito de pierna, un poquito de vientre y la rayita entre los pechos. Cualquier paciente de hospital enseña más en terapia intensiva con su bata blanca que lo que enseñó la famosa cantante.

La imagen ni es sexy porque la bata es holgada o la mejor quiso evitar que Instagram la castigara a sus 39 años por infringir la censura.