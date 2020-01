Ninel Conde y Giovani Medina demuestran que sí funciona el amor apache

Qué bonito se están llevando Ninel Conde y el padre de su hijo, Giovani Medina. Están a partir un piñón… hasta la próxima pelea. Por lo pronto, sí funciona el amor apache y se ven muy amorosos en Miami juntos y no tiene nada de malo, mientras no le anden pegando a los vecinos, ellos que se acusen de todo.

Aquí nada de que “pobre mujercita maltratada” o “pobre hombrecito maltratado”. Con ellos todo es parejo, hasta los malos momentos pero, ¿qué tanto es tantito? Un momento de mal humor lo tenemos cualquiera, tú, yo y ellos, solo que nosotros no aparecemos en las revistas.

La fiesta de tres años de Matías, el hijo de Marjorie de Souza

Dicen que la fiesta de tres años de cumpleaños de Matías, hijo de Marjorie de Souza se pagó de las “sobras” que le sacan a Julián Gil, a la cual por cierto él no fue requerido, ni lo será hasta que el niño crezca y le reclame que gracias a él su vida ha sido un infierno.

Por cierto, Marjorie de Sousa le escribe a Matías en su cumple número 3 tres: “Somos un gran equipo tú y yo mi guerrero”.

Y es cierto, Matías es un guerrero, lleva tres años expuesto a todas las televisoras y a todos los juzgados y desafortunadamente cuando él reclame a sus padres que le hicieron algo incorrecto, ellos se van a instalar en una zona de víctimas: "A mí me hicieron, no tuve de otra, no me dejaron otra opción".

Pero Marjorie y Matías no son equipo, un hijo no sustituye al padre ni al marido, ni se vale cargarlo con nuestras broncas por nuestras metidotas de patas…. Ahora sí que "no me hagan el favor de quererme tanto".

Geraldine Bazán juega el juego perverso de las divorciadas

Geraldine Bazan juega el juego perverso de todas las divorciadas de hablarle al ex marido todo el día con el cuento de que quieren saber cómo están las nenas, involucrando a los hijos en broncas de los padres, cuando en realidad las mujeres sabemos perfecto cómo manejar los hilitos para acrecentar el problema.

Si Geraldine ya se dio cuenta que andar “partiéndose la madre” con Irina vende, que siga haciéndolo, pero no es correcto y si desconfía que sus hijas casi adolescentes trabajen, ¿para que las dejó entrar en la novela de Juan Osorio protagonizada por su rival Irina Baeva y su ex esposo Gabriel Soto?

El problema es que por simple lógica van a fregar la relación de Irina y Gabriel y van a hacer que estalle.

Por otra parte Irina, tú descansa y quédate feliz en tu relación porque a Gabriel nunca le va a renacer el amor por Geraaldine, pero de que vas a tener que aguantar esa costumbre tan latina, la vas a aguantar.