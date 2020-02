Natalia Subtil no fue invitada por los Mayer Mori a sus vacaciones familiares

Los Mayer Mori sienten que las declaraciones negativas contra ellos hechas por Natalia Subtil, son porque no la llevaron a las vacaciones familiares de diciembre pasado. A la que iban a llevar eraa la pequeña Mila. Dicen que cuando la amiga de Natalia la plantó, ella les pidió que la llevaran en familia para no quedarse sola sin Mila, pero ellos le dejaron muy en claro que no es parte de su familia, que es la madre de Mila y ya y que no permitirán que se les meta con calzador.

El escándalo que Natalia hace es porque Bárbara Mori ya no quiere pagar la colegiatura de la nena a los tres años de edad; tampoco es que haya dejado la universidad.

Natalia se queja que Bárbara Mori ayuda a niños a través de su fundación y no ayuda a su nieta, yo pienso que con su fundación Bárbara hace lo que se le hinche su gana y si nadie le da dinero no tienen porque reclamarle tampoco ni pasarse de lista con ella y mucho menos colgarle San Benitos que no le corresponden y no tiene por qué aceptar chantajes.

Lo que ellos le han dado a entender a Natalia es que ella fue mamá por decisión propia y que ni Sergio Mayer, ni Bárbara Mori van a cargar con ese paquete, porque ellos no agarraron a su hijo ni a ella, ni los obligaron a tener sexo. Ella quiso tener un hijo con un chavito menor de edad y ahora ellos sienten que ella usa a la niña como arma de manipulación para obligarlos cada día a mas cosas.

JLO Y SHAKIRA CAMBIARON LA VISIÓN SOBRE LAS MUJERES

Hace 20 años, a una mujer que cumpliera 50, le asignaban la mecedora y le decían 'se te acabó la vida'. Hace 10 años a JLo y a Shakira no las hubieran contratado ni para decir buenas noches en el Super Bowl, ni las hubieran recibido si hubieran dicho que tenían 50 y 43 años.

Hasta hace poco, si eres mujer, asustaba sólo mencionar esa edad avanzada, esperemos que esto cambie después de ver a estas dos latinas exhibiendo sensualidad, belleza, fama y poder y dejemos atrás el miedo de cumplir años y ser mujeres maduras.

A estas dos mujeres no se les puede regatear nada, cientos de millones de personas se quedaron boquiabiertas con estas dos latinas.

UNA NOTICIA ABSURDA SOBRE ANAHI

¿De verdad los hombres no saben nada de anatomía femenina?

En un noticiero dieron la nota sobre el nuevo bebé de Anahí. Increíble pero dijeron: “A Anahí se le adelantó 37 semanas el parto”. De verdad son brutos , la nota es que tuvo su bebé a las 37 semanas de embarazo, es decir se le adelantó tres semanas, no 37…. Sin comentarios.