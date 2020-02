Mollie se dejó llevar porque Luis Miguel le dijo "qué bonitos ojos tenes"

Eso de que existen hombres fieles creo que es una leyenda urbana. Luis Miguel más rápido se metió al mercado del amor de lo que se tardó en anunciar que está nuevamente soltero, después de que mantenía una relación con una corista, Mollie Hannah Gould desde el 5 de marzo del 2019. Ya fue visto con una su nueva conquista, cenando en su lujoso yate en Miami.

Recordemos que así es como corta El Sol de México a sus novias, dejándose ver con otra, esa es su forma de anunciar que el amor viejo sí lo olvida y sí lo deja. El cantante lo ha hecho siempre así por lo que si no pone él a Mollie de patitas en la calle, ella tiene de dos sopas, o se queda ganando su sueldo de corista mientras Luismi la trata como una a empleada más y le pasea a la novia enfrente, o se queda sin chamba, sin lana, sin sueldo, sin vida de reina y sin Luismi.

Claro que a la nueva que acaba de poner en circulación, la va a negar porque lo que se estila ahora es que te das un beso de lengüita, el cual no significa nada y si querías algo más duradero te dicen: "No te atormentes ni te azotes".

Las mujeres se pescan un don Juan como Luis Miguel y piensan que van a durar toda la vida con él mientras que El Sol piensa que conquistar es como comprar y dice: "ahora me gasto 100 pesitos, lo cual no significa que voy a abrir toda la cuenta".

El vocalista de Adictiva no derrama simpatía pero tampoco es para que lo agredan

Si seguimos siendo tan agresivos no van a caber en el hospital los pacientes, ni van a alcanzar las camillas ni los quirófanos. Al vocalista de la banda La Adictiva, Memo Garza, se le atravesó un botellazo en la cara; más bien, él estaba cantando en Nueva York, cuando alguien le aventó una botella y le pegó horrible en la cara, fue tan fuerte el golpe que el cantante tuvo que salir de volada del escenario y la banda paró el concierto. No creo que le hayan pegado porque derrame o no derrame simpatía, sino porque los gringos y los mexicanos ya nos estamos volviendo demasiado malvados, no hay como explicar eso de ninguna otra manera.

Alejandro Fernández, El Potrillo no tiene que dar explicaciones

El cantante Alejandro Fernández cobra un millón de pesos por derramar arte y estilo en los escenarios y cuando le reclamaron: "Potrillo, ¿por qué te dejaste las canas?", respondió: “Me dio flojera pintarme las canas”.

Ni los defraudados de las clínicas de tintes tienen derecho a obligarlo a pintarse el pelo, él se ve divino como esté.