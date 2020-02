Fabiola Campomanes fue a un grupo de autoayuda pensando que tenía una adicción al alcohol

¿Tendrías más hijos si te vuelves a enamorar y el hombre al que ames te lo pide?

Hoy en día ya no, hice lo que tenía que hacer y ya no más hijos nunca.

¿Es cierto que tomabas alcohol y pastillas?

Bebo pero los años te calman y ya no tomo los drinks que me tomaba a los 20 años. Fui muy fiestera y amante de la noche pero responsable y en algún momento fui a un grupo de autoayuda pensando que podría tener una adicción al alcohol pero no, yo sí puedo funcionar en mi vida diaria sin beber largas temporadas, pero también me tomo una copita de vez en cuando. Lo malo es que hemos normalizado mucho en nuestra sociedad tomar alcohol, de hecho sales a comer y siempre pides un trago.

¿Hasta la mota la hemos normalizado, a poco no?

Sí, pero si me preguntas, yo creo que la mota es mejor que el alcohol y si quieres que te defienda una droga, te voy a defender la mota a la que han legalizado en varios estados porque también ayuda a gente con dolores crónicos intensos y a disminuir la ansiedad, además de que proviene de la naturaleza, de la madre tierra.

¿Probaste alguna otra droga así como cocaína o éxtasis?

Probé drogas, pero si no cuidas tu salud mental, cualquier sustancia te altera y te juega trucos engañosos, sobre todo si piensas que sólo con esa sustancia te sientes bien y piensas que tienes que tomarla todo el tiempo. Pero si tienes salud mental, a lo mejor experimentas, pruebas, pero no te clavas ahí.

SER VULNERABLE ES HERMOSO Y ESO ME HACE SER MAS VALIENTE

¿Tu hija tiene novio?

Ahorita no tiene novio, terminó una relación, perdón ya estoy hablando de ella, pero volviendo a mi persona y mi cuestión emocional, yo tengo mucho trabajo por hacer porque soy una persona muy honesta atravesando por esta camino que se llama vida.

Y tu novio que te golpeó, de quien te defendiste dándole una cachetada en la boca y te denunció, ¿vivía contigo?

No vivíamos juntos, íbamos y veníamos por ser una relación muy tóxica y él tuvo otras novias en el inter. Cuando le pedí que se fuera de mi casa ya no andábamos, él me dijo que se iba con una actriz colombiana, por eso cuando me lo encuentro dentro de mi casa, ya que los policías lo conocían pues a veces se quedaba a dormir en mi casa y lo dejaron entrar antes de que yo llegara, discutimos. Después se comprobó si anda con la actriz colombiana.

¿Te sientes más vulnerable?

Vulnerables somos todas las mujeres, se pueden aprovechar de nosotras, somos el sexo débil, no tenemos la misma fuerza que ellos. Pero descubrí que la vulnerabilidad es hermosa y atreverte a sentir esa vulnerabilidad te hace mucho más valiente.