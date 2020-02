La mamá de Paul Stanley les enseñó a él y a su hermano Mauro a ser independientes

¿Qué te dice tu mami de tu novia Joe?

No lo sé, no pregunto.

¿Si te dijera 'no me gusta para ti', le harías caso?

No, yo siempre he sido independiente, vivo solo desde que tengo 25 años de edad y cuando viví con mi mamá y mi hermano Mauro, nos consentía pero nos enseñó a ser independientes y a hacer cosas que los millenials ya no hacen, nos ponía a los dos a tender camas, a lavar, a planchar y a cocinar.

¿Eres fiel?

Fieles los perros, yo soy leal, uno voltea a ver las tentaciones pero si estás contento con lo que tienes, no buscas en otro lado.

¿No vas a tener relaciones sexuales con otra?

No y ni tengo tiempo de pensar en eso.

¿Tendrías hijos con diferentes mujeres?

No me gustaría.

¿Después de tener a tus hijos con la mujer que escojas te vas a hacer la vasectomía?

Sí, yo creo que sí.

¿Te casarás con tu novia puertorriqueña, Jolie?

Ya llevamos un rato juntos y en un futuro si me gustaría casarme, estoy muy enamorado pero ahorita en mi vida quiero tranquilidad, estar pendiente y ayudar a mi mamá en todo y hacer dinero para tener un futuro tranquilo.

¿Eres detallista como novio?

Soy detallista con cosas materiales, me gusta regalar cadenas, alhajas y relojes, abro la puerta del coche y estoy pendiente de la mujer que amo, tengo la educación latina de proteger a la persona con la que estoy.

Hablando de joyas, ¿le vas a dar anillo de compromiso a Joely?

No soy tan cursi, más bien soy romántico de cenita y musiquita bonita.

¿Te dolería que salgan contigo por interés?

No duele, te das cuenta y en automático dejas de perder el tiempo ahí.

¿Cuál es la cita ideal con la mujer que te gusta?

Depende de qué código postal es, hay unas que te salen que no comen tacos y otras que dicen 'yo a donde me lleves'.

¿Qué sientes cuándo te dicen que estás igualito a tu papá?

“Me da mucho orgullo que físicamente salí a él.

¿Si tuvieras un hijo le pondrías Paul o Paco?

No, le pondría otro nombre pero estoy muy chavo para pensar en hijos.

Así conversé con Paul Stanley, quien es conductor en el programa Hoy, además de estar en Miembros Al Aire y muchos otros programas televisivos.

Para concluir Paul Stanley asegura: “Gracias a Dios tengo mucho trabajo y puedo decir con orgullo que soy un hombre de bien, trabajador, no molesto a nadie, no tengo vicios, sí me gusta el traguito y soy muy fan de un buen vinito y de una comida deliciosa, pero nada más.