A Aylín Mujica le encantan las bodas, pero su hija Violeta no quiere que tenga novio

¿Te casarías otra vez?

Sí, me encantan las bodas y me encanta el amor y mis hijos que me idolatran me aceptan todo mientras yo sea feliz, lo único que no les gusta es que salga desnuda, sólo Violeta no quiere que tenga novio, ya que me la llevo a todas partes, por eso si salgo con un amigo dice 'no vayas con amigos, no puedes tener novios, me tienes a mí, tu hija y mi amor es suficiente'.

¿Su papi da manutención?

Ve a su hija, pero no da nada de dinero. Soy mamá y papá hablando de economía y el año y medio que vivimos en Los Ángeles, cuando conduje el show Buenos días familia, nunca fue a verla, pero desde que volvimos a Miami conviven y ahora está con él y lo quiere.

¿Tú lo quieres?

No le guardo rencor, pero no se portó bien ni fue bueno en el pasado, pero ahora quiere mucho a su hija.

¿El papá de Alejandro y la Bigorra sí mantienen a su hijo?

Alejandro sí es muy buen papá.

¿Te arrepentiste de divorciarte?

No me arrepiento, vivo como quiero vivir.

¿Y tienes novio?

No. Kate del Castillo y yo ahora que la vi en Los Ángeles nos preguntamos qué nos pasa, tenemos claro que somos más exigentes, no salimos mucho, ni tampoco llega alguien que valga la pena. El otro día me dijeron 'métete a Tinder pero me da pena, aunque me gustaría una pareja que me mande mensajes bonitos, me diga cosas lindas, creo en el amor pero no jugaré al amor de quinceañera ni permitiré que me rompan mi corazón que ya está lleno de Curitas.

¿Qué hombre quieres?

Un hombre que se parezca a mí: apasionado, familiar, tengo defectos pero soy buena, no daño a nadie, un balance entre lo material y lo espiritual.

¿Mantendrías a un galán?

No hay manera. Ya me tocó el karma que venía arrastrando de otra vida.

¿Qué es lo que más te lastima en un hombre?

Si miente no sirve como hombre.

¿Tus hijos, Alejandro de 18 años y Mauro de 26, trabajan?

Mauro es productor musical y DJ y Alejandro terminó la Prepa y se vino a Miami a estudiar arquitectura y a estar con su mami.

¿Tienen novias?

Alejandro tenía novia formal, pero terminaron y Mauro está demasiado guapo, rodeado de chavas preciosas, pero trabaja.

¿Y Violeta tiene novio?

La mato, ¿estás loca?, no, tiene 10 años, en eso ni pienso.

Aylin Mujica lanzó su línea de jeans y vivió en la Ciudad de México desde octubre hasta hace unos días, ya que actuó en una serie y por supuesto se trajo con ella a su Violeta.