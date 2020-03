Roberto Palazuelos alquila cuartos "gratis" a preciosas rubias en un buen intercambio de negocios

Roberto Palazuelos les da a las chicas guapas un cuarto de su hotel y a cambio de eso, él dispone de ellas como quiere y dobletea, pone a una en un cuarto y a otra en otro, total, el hotel no pierde nada. Esta sí es una plática no de amor, sino de negocios. Palazuelos tiene un hotel y alquila cuartos y ellas se alquilan por el cuarto con él. ¡Así son los intercambios hoy en día! Lo que me sorprende no es el trueque, sino que yo no sabía que El Diamante Negro era tan potente (Ojo no prepotente) sino que puede hasta con dos al mismo tiempo.

El daño colateral del “negocio” es que le pueden pegar una enfermedad, o lo pueden demandar diciendo "me acosó" y pedirle indemnización y compensación porque "me revolcaste demasiado".

No queremos acusar a ninguna víctima pero sí hay muchas que acusan como lo hicieron con Plácido Domingo."Me agarró la bubi", y lo que no dicen es que primero se la enseñaron. "Pero a qué hora le di autorización a este libidinoso que me la agarre?". "Le enseñe mis senos porque yo lo único que tenía era calor”.

Ya es momento de que Gabriel Soto salga a defender a Irina Baeva, a quien diario queman en la hoguera

Cuando intentan crucificar a Irina Baeva, es el momento en el que Gabriel Soto, que es el que andaba de coscolino, de “miembro” alegre, se pare ante el mundo y diga: “Yo fui el responsable, yo estaba aburrido de mi matrimonio y no quería a la madre de mis hijas, yo era el casado ella estaba soltera, yo le bajé el sol y las estrellas y por eso ella cayó redondita, ya existían fotos mías cargando a Marjorie enseñando su lindo trasero”.

Claro que lo fácil es quedarse callado y así a él no lo tocan ni con el pétalo de una rosa, mientras que todas las mexicanas tienen a Irina en el banquillo de los acusados y diario la queman en la hoguera y todas se sienten con derecho a juzgarla, lincharla y hacer que le cancelen su conferencia quitándole el derecho a hablar.

Las mujeres mexicanas se la quieren comer viva y ni él, ni nadie sale a defenderla.

Alejandra Guzmán se acabó las reservas de salud y dinero

Alejandra Guzmán de milagro todavía puede cantar y caminar, a pesar de que ya se acabó las reservas de su salud y de su dinero, aunque ella muy inconsciente piensa que todo sigue igual. Pero, ¿cómo te las arreglas para después de estar hasta arriba y tenerlo todo, tirar tu vida por la borda gastándose su vida en desenfrenos y escándalos sin darse cuenta que ya no es el ombligo del mundo?